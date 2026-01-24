Chỉ 3 tuần, 4 người giàu nhất hành tinh “bỏ túi” thêm 100 tỷ USD

Chỉ trong hơn 3 tuần đầu tiên của tháng 1, bốn người giàu nhất hành tinh gồm Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin và Jeff Bezos đã cộng thêm tổng cộng 100 tỷ USD vào khối tài sản khổng lồ của mình.

Để dễ hình dung về độ “khủng” của con số này, theo Business Insider, mức tăng trưởng tài sản nói trên còn lớn hơn cả tổng giá trị vốn hóa thị trường của các tập đoàn danh tiếng như Nike, Robinhood hay UPS.

Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin và Jeff Bezos đã giàu thêm tổng cộng 100 tỷ USD chỉ từ đầu năm đến nay (Ảnh: Getty).

Elon Musk - “Ngôi sao” của bữa tiệc nghìn tỷ USD

Trong "câu lạc bộ 100 tỷ USD" này, Elon Musk chính là người nắm giữ miếng bánh lớn nhất. Theo dữ liệu từ Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, tài sản ròng của CEO Tesla và SpaceX đã tăng vọt 70 tỷ USD kể từ đầu tháng, đưa tổng tài sản của ông chạm mốc 690 tỷ USD tính đến phiên đóng cửa ngày 22/1.

Sự bứt phá ngoạn mục này không chỉ đến từ Tesla. Động lực chính giúp túi tiền của Musk phình to nằm ở định giá tăng vọt của xAI - công ty trí tuệ nhân tạo đứng sau chatbot Grok. Đầu tháng này, xAI đã đạt mức định giá lên tới 250 tỷ USD, biến đây thành "con gà đẻ trứng vàng" mới cho vị tỷ phú công nghệ.

Bên cạnh đó, cổ phiếu Tesla cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực, tăng 4% chỉ trong một phiên giao dịch nhờ thông tin khả quan về dự án robotaxi và robot hình người Optimus. Chỉ riêng diễn biến này đã giúp Musk bỏ túi thêm 13 tỷ USD trong vỏn vẹn 24 giờ.

Một so sánh thú vị cho thấy vị thế độc tôn của Musk: Nếu chỉ tính riêng số tiền 70 tỷ USD ông kiếm được trong 3 tuần qua, con số này đã đủ để một người bình thường lọt ngay vào danh sách 25 người giàu nhất thế giới, xếp sau nhà công nghiệp kỳ cựu Charles Koch.

Sức nóng từ AI lan tỏa tới Google và Amazon

Không chỉ Elon Musk, làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là "cây đũa thần" hô biến tài sản cho các tỷ phú công nghệ khác. Hai nhà đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin cũng đang tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào khi mỗi người bỏ túi thêm khoảng 13 tỷ USD.

Sự quan tâm ngày càng lớn của giới đầu tư đối với Gemini AI đã đẩy cổ phiếu công ty mẹ Alphabet tăng khoảng 6%, nâng tài sản của Page lên 283 tỷ USD và Brin lên 263 tỷ USD.

Mảnh ghép cuối cùng trong bộ tứ chiến thắng là Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon. Dù khiêm tốn hơn với mức tăng khoảng 3 tỷ USD, ông vẫn củng cố vững chắc vị trí của mình với khối tài sản 257 tỷ USD.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính đầu năm 2026 không hoàn toàn là màu hồng với tất cả giới công nghệ. Dòng tiền thông minh đang có sự chọn lọc khắt khe.

Trong khi nhóm "Big 4" thắng lớn, thì Larry Ellison - đồng sáng lập Oracle - lại chứng kiến tài sản bốc hơi 16 tỷ USD do cổ phiếu giảm gần 9%. Tương tự, cựu CEO Microsoft Steve Ballmer cũng mất 11 tỷ USD khi cổ phiếu tập đoàn này giảm 7%. Điều này cho thấy sự hào hứng của thị trường đang tập trung cao độ vào những doanh nghiệp có bước đột phá cụ thể về AI tạo sinh.

Nghịch lý giàu nghèo và quyền lực giới siêu giàu

Đà tăng trưởng phi mã này được xem là sự tiếp nối của năm 2025 rực rỡ, khi 10 người giàu nhất thế giới đã tăng tổng cộng 579 tỷ USD tài sản. Tuy nhiên, sự giàu lên nhanh chóng của nhóm 0,1% dân số này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về sự bất bình đẳng.

Theo một báo cáo mới nhất được tổ chức Oxfam công bố ngày 19/1 (dẫn nguồn bởi Reuters), tài sản của các tỷ phú toàn cầu đã chạm ngưỡng kỷ lục 18.300 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2025. Đáng chú ý, Elon Musk đã trở thành cá nhân đầu tiên trong lịch sử nhân loại sở hữu khối tài sản ròng vượt mốc 500 tỷ USD.

Oxfam chỉ ra một nghịch lý đáng suy ngẫm: Trong khi giới tỷ phú "bỏ túi" thêm 2.500 tỷ USD chỉ trong một năm ngoái (số tiền tương đương tổng tài sản của 4,1 tỷ người nghèo nhất thế giới) thì hiện vẫn có tới 1/4 dân số toàn cầu không đủ ăn thường xuyên.

Tổ chức này nhận định, làn sóng tích lũy tài sản khổng lồ này một phần đến từ các chính sách kinh tế vĩ mô như cắt giảm thuế và nới lỏng kiểm soát độc quyền đối với các tập đoàn lớn, bên cạnh sự bùng nổ định giá của các công ty AI.

Không chỉ dừng lại ở con số, quyền lực của giới siêu giàu đang lấn sâu vào chính trị và truyền thông. Báo cáo của Oxfam cảnh báo rằng các tỷ phú hiện đang nắm giữ hơn một nửa các tập đoàn truyền thông lớn trên thế giới, điển hình như Jeff Bezos hay Elon Musk, tạo ra ảnh hưởng đáng kể lên dòng chảy thông tin toàn cầu.

Trước thực trạng này, các chuyên gia kinh tế và tổ chức quốc tế đang kêu gọi các chính phủ cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn như áp thuế tài sản siêu lớn và siết chặt các quy định về vận động hành lang, nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo đang ngày càng nới rộng. Nhưng trước mắt, với đà tăng trưởng của công nghệ, năm 2026 hứa hẹn vẫn sẽ là một năm "tiền chảy về chỗ trũng".