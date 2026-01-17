Một thập kỷ tài sản top 10 tỷ phú: Musk giàu gấp 8, Bill Gates rớt đài

Nếu bạn thuộc thế hệ 8x hay 9x đời đầu, hãy thử nhắm mắt lại và tua ngược thời gian về năm 2016.

Đó là năm mà giai điệu của Stranger Things bắt đầu len lỏi vào từng hộ gia đình trên Netflix, là năm cả thế giới vỡ òa khi Leonardo DiCaprio cuối cùng cũng chạm tay vào tượng vàng Oscar. Đó cũng là năm mà cơn sốt Pokémon GO khiến hàng triệu người, từ trẻ em đến dân văn phòng, lang thang khắp các công viên, thậm chí lẻn vào sở thú hay căn cứ quân sự chỉ để bắt những sinh vật ảo.

Trong khi chúng ta đang mải mê với những hoài niệm văn hóa ấy, thì ở tầng lớp thượng lưu của thế giới, một cuộc kiến tạo tài sản vĩ đại chưa từng có đang âm thầm diễn ra. 10 năm trôi qua, trật tự của đồng tiền đã thay đổi hoàn toàn.

Business Insider và Bloomberg Billionaires Index vừa công bố những con số khiến bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải "choáng váng": Người giàu không chỉ giàu lên, mà họ đang giàu lên với tốc độ tên lửa.

Đồng sáng lập Alphabet Sergey Brin (trái) và Larry Page (giữa), cùng Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon (Ảnh: Getty).

Cú nhảy vọt 2.000 tỷ USD và gã khổng lồ Elon Musk

Số liệu mới nhất từ Business Insider chỉ ra một thực tế gây sốc. Vào cuối năm 2015, bước sang năm 2016, tổng tài sản của 10 người giàu nhất thế giới chỉ rơi vào khoảng 559 tỷ USD. Nhưng hiện nay, con số đó đã phình to gấp gần 5 lần, chạm ngưỡng 2.600 tỷ USD.

Sự khác biệt rõ rệt nhất nằm ở quy mô tài sản cá nhân. Nếu như một thập kỷ trước, để lọt vào Top 10, các tỷ phú "chỉ" cần sở hữu từ 40 đến 84 tỷ USD, thì ngày nay, "vé vào cửa" cho câu lạc bộ này đã dao động từ 148 tỷ USD đến mức không tưởng: 682 tỷ USD.

Người đang đứng trên đỉnh cao danh vọng ấy không ai khác chính là Elon Musk.

Xét trên giấy tờ, người giàu nhất hành tinh hiện nay giàu gấp 8 lần so với người giữ ngôi vương của 10 năm trước. Sự bùng nổ tài sản của Musk đến từ việc ông nắm giữ cổ phần lớn tại những công ty có giá trị bậc nhất thế giới. Hãy nhìn vào những con số biết nói:

Tesla: Sau các đợt chia tách và tăng trưởng thần tốc, cổ phiếu của hãng xe điện này đã tăng khoảng 27 lần trong 10 năm, đưa giá trị công ty lên mức 1.500 tỷ USD.

SpaceX: Công ty hàng không vũ trụ tư nhân này được định giá tới 800 tỷ USD.

xAI: Startup trí tuệ nhân tạo của Musk cũng được định giá khoảng 230 tỷ USD.

Với khối tài sản cá nhân lên tới 682 tỷ USD, Musk hiện đang bỏ xa các đối thủ còn lại, trở thành biểu tượng của kỷ nguyên làm giàu bằng công nghệ và tầm nhìn tương lai.

"Bàn cờ" tỷ phú: Công nghệ chiếm sóng, trật tự cũ đảo chiều

Nhìn vào danh sách top 10 người giàu nhất hành tinh hiện tại, chúng ta vẫn thấy những gương mặt quen thuộc từng thống trị năm 2016 như Jeff Bezos, Larry Ellison hay Mark Zuckerberg. Tuy nhiên, vị thế và túi tiền của họ đã khác xưa rất nhiều.

Sau Elon Musk, 2 nhà đồng sáng lập Google (Alphabet) là Larry Page và Sergey Brin đang chia nhau vị trí số 2 và số 3 với khối tài sản đều vượt ngưỡng 250 tỷ USD. Ông chủ Amazon Jeff Bezos bám sát ở vị trí thứ 4 với 260 tỷ USD.

Đáng chú ý là sự thăng hạng của nhóm tỷ phú công nghệ (Big Tech). Larry Ellison (Oracle) và Mark Zuckerberg (Meta) lần lượt sở hữu 242 tỷ USD và 220 tỷ USD. Một gương mặt mới nhưng đầy sức nặng trong kỷ nguyên AI là Jensen Huang - CEO của Nvidia - cũng đã góp mặt trong top 10 với 150 tỷ USD, minh chứng cho sức nóng chưa từng hạ nhiệt của cơn sốt chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Ở chiều ngược lại, những tỷ phú thuộc các ngành công nghiệp truyền thống hay bán lẻ đang dần bị tụt lại phía sau dù tài sản của họ vẫn tăng. Ví dụ điển hình là ông trùm thời trang nhanh Amancio Ortega (nhà sáng lập Zara/Inditex). Dù tài sản của ông đã tăng gần gấp đôi sau 10 năm, từ 73 tỷ USD lên 133 tỷ USD, nhưng ông vẫn rơi từ vị trí thứ 2 (năm 2016) xuống hạng 15 hiện nay. Tốc độ làm giàu của giới công nghệ đơn giản là quá nhanh so với phần còn lại.

Tương tự, tỷ phú viễn thông Carlos Slim tụt từ hạng 5 xuống hạng 16, và nhà tư bản công nghiệp Charles Koch rơi từ hạng 6 xuống tận hạng 24.

Bill Gates, người từng thống trị bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới trong nhiều năm, hiện chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 17. Lý do chính là hoạt động từ thiện khổng lồ thông qua Quỹ Gates.

Câu chuyện của "nhà hiền triết xứ Omaha" Warren Buffett cũng tương tự. Từ vị trí số 3 thế giới năm 2016, ông hiện đứng thứ 10 với tài sản 148 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu là do Buffett đã cho đi hơn một nửa số cổ phiếu Berkshire Hathaway mà ông nắm giữ.

Huyền thoại đầu tư này đã chia sẻ nguyện vọng để 3 người con của mình phân bổ gần như toàn bộ tài sản của ông cho các mục đích xã hội trong suốt quãng đời còn lại.

Warren Buffett và Bill Gates là 2 trường hợp tụt hạng đáng kể trong bảng xếp hạng tỷ phú, chủ yếu vì các khoản đóng góp từ thiện quy mô lớn (Ảnh: Inc. Magazine).

Nhìn lại hành trình từ 2016 đến nay, chúng ta thấy một sự dịch chuyển ngoạn mục của dòng tiền toàn cầu. Mốc 100 tỷ USD - con số từng là giấc mơ viển vông cách đây một thập kỷ - nay chỉ là mức sàn để bước chân vào nhóm tinh hoa nhất.

Sự trỗi dậy của Elon Musk và nhóm Big Tech cho thấy công nghệ, năng lượng xanh và vũ trụ đang là những động lực tạo ra của cải lớn nhất lịch sử. Tuy nhiên, sự "biến mất" khỏi Top 10 của những nhà từ thiện vĩ đại như Bill Gates hay sự chững lại của các tỷ phú bán lẻ truyền thống cũng để lại nhiều suy ngẫm về cách đồng tiền được tạo ra và sử dụng.

Liệu trong 10 năm tới, khi gen Z hay gen Alpha nhìn lại, ai sẽ là người soán ngôi Elon Musk? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước, nhưng có một điều chắc chắn: Giới hạn của sự giàu có đang liên tục bị phá vỡ.