Dầu diesel giảm gần 17.000 đồng/lít từ đỉnh, rẻ nhất 4 nước lân cận

Từ 16h chiều 21/4, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Giá xăng E5 RON 92 giảm 660 đồng/lít còn 21.930 đồng/lít và RON 95 giảm 720 đồng/lít còn 23.040 đồng/lít.

Đáng chú ý, dầu diesel được điều chỉnh giảm mạnh 3.190 đồng/lít còn 27.850 đồng/lít, dầu mazut giảm 700 đồng/kg về 19.630 đồng/kg. Như vậy, sau 4 kỳ điều hành liên tiếp (8/4, 9/4, 16/4 và 21/4), giá dầu diesel đã giảm mạnh tới 16.930 đồng/lít từ mức đỉnh (44.780 đồng/lít).

Hiện, mặt bằng giá xăng dầu trong nước đã lùi sâu, kéo mức giá của Việt Nam xuống nhóm thấp so với khu vực, đặc biệt là giá dầu diesel. Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, đến ngày 21/4, giá xăng dầu Việt Nam đang ở mức thấp trong 5 nước lân cận.

Tại Thái Lan, giá xăng đã hạ về 34.921 đồng/lít, giảm 450 đồng/lít so với ngày 16/4 và vẫn đang được Chính phủ trợ giá. Giá xăng tại Campuchia cũng giảm còn khoảng 32.560 đồng/lít với chính sách hỗ trợ tương tự, trong khi Lào ghi nhận giá xăng ở mức 46.124 đồng/lít, giảm 1.851 đồng/lít so với ngày 16/4.

Trong khi đó, Trung Quốc giữ giá xăng ở mức 36.200 đồng/lít nhờ cơ chế điều tiết của Nhà nước. Trong khi đó, tại Việt Nam, sau kỳ điều chỉnh giảm chiều 21/4, giá xăng đang ở mức 23.040 đồng/lít, thấp hơn nhiều so với các nước kể trên.

Quốc gia Giá xăng (đồng/lít) Giá dầu (đồng/lít) Ghi chú (đến ngày 21/4) Thái Lan 34.921 34.302 Trợ giá Campuchia 32.560 37.494 Trợ giá Lào 46.124 56.403 Trung Quốc 36.200 33.070 Khống chế giá Việt Nam 23.040 27.850

Đáng chú ý, đối với giá dầu, tại Việt Nam, sau 4 phiên giảm gần 17.000 đồng/lít, giá dầu hiện có giá bán lẻ 27.850 đồng/lít. Hiện tại Thái Lan, giá dầu cũng điều chỉnh mạnh về 34.302 đồng/lít và vẫn được Chính phủ trợ giá.

Campuchia ghi nhận mức giá giảm về mức 37.494 đồng/lít, còn Lào giảm 3.170 đồng/lít so với ngày 16/4 về 56.403 đồng/lít. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn giữ giá dầu ở mức 33.070 đồng/lít nhờ cơ chế kiểm soát của Nhà nước.

Bộ Công Thương nhận định giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, đồng thời các cơ quan quản lý triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, hạ nhiệt mặt bằng giá, điều hành linh hoạt.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo cáo mới nhất từ Citigroup được CNBC trích dẫn, thị trường dầu đang đối mặt với ba kịch bản chính. Mỗi con đường đều gắn liền với thời gian đóng cửa của eo biển Hormuz và mang đến những tác động kinh tế hoàn toàn khác biệt.

Kịch bản thứ nhất, cũng là kịch bản tích cực nhất, xảy ra khi lệnh ngừng bắn được gia hạn ngay trong tuần này. Dòng chảy năng lượng qua Hormuz sẽ từng bước phục hồi trong tháng 5 và trở lại mức bình thường vào cuối tháng 6. Dù vậy, thị trường toàn cầu vẫn sẽ ghi nhận mức thâm hụt khoảng 900 triệu thùng dầu.

Trong trường hợp này, Citi dự báo giá dầu Brent trung bình trong quý II sẽ xoay quanh mốc 95 USD/thùng, trước khi hạ nhiệt về 80 USD và 75 USD trong hai quý cuối năm.

Tuy nhiên, nếu sự gián đoạn kéo dài thêm một tháng, kịch bản trung bình sẽ được kích hoạt. Nguồn cung bắt buộc phải chuyển hướng qua các tuyến đường thay thế đắt đỏ và xa hơn như eo biển Bab el-Mandeb và Fujairah. Tổng lượng dầu thiếu hụt lúc này có thể lên tới 1,3 tỷ thùng.

Hệ quả là giá dầu sẽ dễ dàng chạm ngưỡng 110 USD/thùng trong quý II, sau đó mới giảm dần về vùng 80-90 USD/thùng trong nửa cuối năm.

Kịch bản thứ ba, cũng là kịch bản xấu nhất, được vẽ ra nếu tình trạng phong tỏa kéo dài từ 8 đến 9 tuần kể từ ngày 20/4. Khi đó, mức thiếu hụt khổng lồ 1,7 tỷ thùng sẽ đẩy tồn kho dầu toàn cầu xuống mức thấp kỷ lục.

Giá dầu có thể bùng nổ lên 130 USD/thùng và neo chặt ở mức này cho đến hết quý III, trước khi hạ về khoảng 100 USD/thùng vào cuối năm.