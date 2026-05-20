Chân dung tân tổng giám đốc Petrovietnam

Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường - Thành viên HĐTV, nguyên Phó tổng giám đốc - giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn.

Ông Lê Mạnh Cường sinh năm 1974, quê Hà Tĩnh, có trình độ chuyên môn từ Đại học Hàng hải và Đại học Giao thông vận tải TPHCM. Ông được giới thiệu là kỹ sư điều khiển tàu biển, thạc sĩ quản lý kinh tế chuyên sâu lĩnh vực dầu khí và có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông đã có hơn 30 năm công tác trong ngành dầu khí, gắn liền với các đơn vị dịch vụ kỹ thuật và vận hành ngoài khơi. Ông đã trải qua nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các đơn vị thành viên cũng như tại Petrovietnam.

Trong đó có thời gian dài công tác và trưởng thành tại Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc tập đoàn.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình và Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng chúc mừng Petrovietnam đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao (Ảnh: Petrovietnam).

Trong quá trình công tác, ông Lê Mạnh Cường đã đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực thăm dò, khai thác và dịch vụ dầu khí, từ công tác trên các phương tiện thăm dò đến các mảng thương mại, kế hoạch sản xuất, phát triển kinh doanh, quản lý dự án và điều hành doanh nghiệp.

Ông từng giữ chức Tổng giám đốc PTSC, đồng thời tham gia quản lý, điều hành một số doanh nghiệp và dự án tại Singapore, Malaysia cùng nhiều địa bàn khác.

Trên cương vị Phó tổng giám đốc Petrovietnam, ông Cường được phân công phụ trách nhiều lĩnh vực như thăm dò khai thác dầu khí, dịch vụ dầu khí, chuyển dịch năng lượng, năng lượng tái tạo và năng lượng mới. Ông cũng được giao phụ trách Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Hiện ban lãnh đạo tập đoàn này gồm ông Lê Ngọc Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên. Các Thành viên Hội đồng thành viên gồm ông Bùi Minh Tiến, Nguyễn Văn Mậu, Trần Bình Minh, Phạm Tuấn Anh và Trần Hồng Nam.

Ban điều hành tập đoàn hiện có ông Lê Mạnh Cường làm Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc Lê Xuân Huyên, Đỗ Chí Thanh, Cao Hoài Dương và Phan Tử Giang.