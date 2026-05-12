Chặn đứng 14.550 chai mỹ phẩm hết hạn gần 1 năm vẫn khai báo là hàng mới

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 38 về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các đơn vị thuộc Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc vi phạm lớn liên quan đến hàng giả, hàng nhập lậu và mỹ phẩm hết hạn sử dụng.

Theo Chi cục Điều tra chống buôn lậu, thời gian qua, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn tại cảng Cát Lái, qua đó phát hiện nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng.

Ngày 24/4, qua kiểm tra lô hàng mỹ phẩm nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tiêu dùng của Công ty TNHH TMDV XNK H.G, lực lượng Hải quan phát hiện toàn bộ 14.550 chai toner dưỡng da Dr Wonjin dung tích 750ml, xuất xứ Hàn Quốc, đã hết hạn sử dụng gần một năm.

Lô hàng mỹ phẩm hết hạn (Ảnh: Cục Hải quan).

Doanh nghiệp khai báo hàng hóa là sản phẩm mới 100%, được vận chuyển từ Hong Kong (Trung Quốc) về cảng Cát Lái. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm và thùng carton là ngày 16/8/2025. Việc kịp thời phát hiện và ngăn chặn lô mỹ phẩm hết hạn được đánh giá góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Trong một vụ việc khác, lực lượng chức năng phát hiện 1.440 sản phẩm khóa mang nhãn hiệu Solex giả mạo trong lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH TM XNK HP.

Qua kiểm tra thực tế lô hàng khóa cửa nhập khẩu, ngoài các mặt hàng khai báo đúng quy định, cơ quan hải quan phát hiện thêm 5 mục hàng với tổng cộng 15.790 sản phẩm khóa không được doanh nghiệp khai báo hải quan. Trong đó có 1.440 sản phẩm khóa Solex nghi vấn giả mạo nhãn hiệu.

Ngày 10/4, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia có văn bản giám định xác định toàn bộ số khóa trên là hàng giả nhãn hiệu Solex, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 23/4, Đội 3 tiếp tục kiểm tra một lô hàng quá cảnh từ cảng Cát Lái đi Campuchia của Công ty TNHH LS và phát hiện hơn 3.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Tang vật gồm 450 quả bóng đá nhãn hiệu Mikasa FT-5, 560 quả bóng chuyền Mikasa MG MV200, 90 bộ đồ chơi nhập vai Spiderman, 780 quả bóng đá trẻ em chủ đề Spiderman, 700 bộ đồ chơi xe đua Avengers cùng nhiều bộ đồ chơi, xếp hình mang nhãn hiệu Lego Ninjago.

Theo xác nhận của đại diện các chủ thể quyền tại Việt Nam, toàn bộ số sản phẩm trên đều là hàng giả mạo nhãn hiệu. Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.