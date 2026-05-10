Nam thanh niên sản xuất mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh phụ nữ ở trại chăn nuôi

Ngày 10/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Quang Thiều (SN 1994, trú tại xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình) để điều tra tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, bị can Đinh Quang Thiều do muốn tìm kiếm nguồn thu nhập đã lên mạng xã hội tìm hiểu cách sản xuất một số mặt hàng mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh… đang được bán tại Việt Nam.

Thiều đã đặt mua máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hóa chất, bao bì, tem nhãn rồi thuê người tự gia công, sản xuất các sản phẩm bán ra thị trường kiếm lời.

Để thực hiện hành vi vi phạm của mình, Đinh Quang Thiều còn mượn trang trại chăn nuôi của ông B.V.Q. (ở xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình) để làm nơi sản xuất hàng hóa.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ trên 10.000 nghìn hộp, lọ kem trắng da, dung dịch vệ sinh phụ nữ, sáp nẻ, kem dưỡng da… với tổng trị giá gần 3,5 tỷ đồng để điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.