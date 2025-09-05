Central Retail Việt Nam được vinh danh “Nhà bán lẻ của năm 2025” tại Asia Fruit Awards

Tại Lễ trao Giải thưởng Asia Fruit Awards tổ chức trong khuôn khổ hội chợ quốc tế Asia Fruit Logistica tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 4/9, tập đoàn Central Retail Việt Nam đã được ban tổ chức vinh danh là “Nhà bán lẻ của năm 2025”.

Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực của Central Retail trong việc mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam nguồn sản phẩm tươi sống chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua các chương trình thu mua và phát triển nguồn cung bền vững.

Đại diện ban tổ chức trao giải thưởng cho Central Retail Việt Nam (Ảnh: Central Retail Việt Nam).

“Hiện nay, hơn 90% hàng hóa trong hệ thống được sản xuất tại Việt Nam, mỗi năm Central Retail thu mua trên 90.000 tấn thực phẩm và nông sản tươi từ khoảng 1.000 nhà cung cấp trong nước, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt và tạo thêm động lực phát triển cho doanh nghiệp nội địa”, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết.

Người tiêu dùng mua sắm trái cây tại siêu thị GO! (Ảnh: Central Retail Việt Nam).

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Central Retail tiên phong nhập khẩu trực tiếp các loại trái cây chất lượng cao và xây dựng quan hệ hợp tác với những nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu, giúp người tiêu dùng trong nước được tiếp cận đa dạng sản phẩm tươi sống theo tiêu chuẩn quốc tế.

“Sản phẩm tươi sống luôn là trái tim của hệ thống siêu thị Central Retail Việt Nam. Việc được vinh danh tại Asia Fruit Awards là một cột mốc tự hào, thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cho hàng triệu người tiêu dùng trên cả nước nguồn thực phẩm tươi ngon, an toàn và đa dạng, đồng thời kết nối thị trường Việt Nam với nguồn cung chất lượng hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới”, bà Nguyễn Thị Bích Vân nhấn mạnh.

Các loại trái cây được trưng bày bắt mắt tại GO! (Ảnh: Central Retail Việt Nam).

Mới đây, tại Hà Nội, Central Retail đã tổ chức thành công Lễ hội Tự hào đặc sản Việt 2025, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Sở Công Thương TP Hà Nội cùng đông đảo người dân Thủ đô Hà Nội.

Tại sự kiện, Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Central Retail với 6 nhà cung cấp, là các hợp tác xã, hộ nông dân và doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực nông sản đã diễn ra, đồng thời cho ra mắt dòng sản phẩm hàng nhãn riêng GO! Viet Farm.

Đây là tiền đề quan trọng để Central Retail Việt Nam mở rộng đầu ra cho hàng hóa nông sản, rau củ, trái cây…, qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của chuỗi giá trị cung ứng hàng hóa nông sản của Việt Nam.

Nhân viên thu mua của Central Retail luôn đồng hành cùng bà con nông dân (Ảnh: Central Retail Việt Nam).

Dịp này, Central Retail cũng cho ra mắt thêm 3 dự án sinh kế cộng đồng mới: dự án tại Đà Bắc (Phú Thọ), Tân Hòa Thành (Đồng Tháp) và dự án Đại Minh (Lào Cai), tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa nông dân - doanh nghiệp - người tiêu dùng, vì một Việt Nam thịnh vượng hơn.

Ở góc độ nhà cung cấp hàng cho hệ thống siêu thị GO!, ông Trần Trọng Tùng, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) rau sạch Yên Dũng, cho biết: “Việc hợp tác với nhà bán lẻ có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước như Central Retail giúp chúng tôi yên tâm về đầu ra sản phẩm. Central Retail không chỉ hỗ trợ đầu ra ổn định mà còn đồng hành với chúng tôi từ gốc rễ: hướng dẫn cải tiến canh tác, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR cho từng sản phẩm; đào tạo kỹ thuật, hỗ trợ công nghệ, nâng chuẩn VietGAP minh bạch hơn; đưa nông sản của HTX vào hệ thống siêu thị hiện đại trên cả nước”.

Theo ông Trần Trọng Hùng, chỉ riêng năm qua, 540 tấn dưa leo của HTX đã được tiêu thụ trọn vẹn qua hệ thống GO! - con số khẳng định sự đồng hành bền vững. Tháng 8, trong chương trình “GO! Viet Farm - Tươi ngon từ nông trại Việt”, HTX rau sạch Yên Dũng trở thành nhà cung cấp nhãn hàng riêng cho GO!, một cột mốc quan trọng khẳng định thương hiệu nông sản sạch Bắc Giang đã vươn xa.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương, trong đó có Bộ Công Thương luôn ưu tiên phát triển thị trường nội địa. Nhiều chính sách đã được ban hành nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm.

“Nhà bán lẻ của năm 2025” đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm trái cây chất lượng cao, giá hợp lý (Ảnh: Central Retail Việt Nam).

“Sự đồng hành của hệ thống phân phối như Central Retail Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa nhiều đặc sản vùng miền đã đến gần hơn với người tiêu dùng, góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam không chỉ trên thị trường trong nước mà còn mở rộng ra quốc tế. Điều này không chỉ giúp cải thiện sinh kế cho cộng đồng mà còn đưa tinh hoa nông sản Việt đến với bạn bè thế giới”, ông Trần Hữu Linh nhấn mạnh.

Sự ghi nhận từ Bộ Công Thương, các đối tác, cùng người tiêu dùng đã góp phần để Central Retail nhận Giải thưởng Nhà bán lẻ nông sản của năm 2025. Đây là một cột mốc quan trọng, phản ánh sự tận tâm của tập đoàn trong việc mang đến những sản phẩm nông sản luôn tươi ngon, an toàn và đa dạng cho hàng triệu người tiêu dùng Việt và kết nối mạnh mẽ với thị trường quốc tế.