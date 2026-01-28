Central Retail đặt mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ bền vững

Chung tay bảo vệ môi trường

Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến môi trường, bao bì sản phẩm là một trong những yếu tố quyết định lựa chọn sản phẩm. Thấu hiểu điều này, Central Retail chuyển đổi các sản phẩm thuộc hàng nhãn riêng sang sử dụng bao bì phân hủy sinh học nhằm giảm thiểu rác thải nhựa và thúc đẩy tiêu dùng xanh.

Đây là các thương hiệu do Central Retail trực tiếp sở hữu và quản lý, sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và được cung ứng với mức giá hợp lý, qua đó giúp phát triển bền vững trở nên dễ tiếp cận và đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, Central Retail là một trong những nhà bán lẻ tiên phong tại Việt Nam chủ động triển khai lộ trình giảm nhựa dùng một lần, chuyển đổi túi nylon tại quầy thu ngân sang bao bì sinh học dù chi phí đầu tư cao hơn đáng kể.

Các trung tâm thương mại mới xây dựng được Central Retail phát triển theo định hướng đạt chứng nhận công trình xanh - EDGE do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới, chứng nhận, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và mang đến môi trường mua sắm bền vững, thân thiện hơn cho khách hàng.

Central Retail triển khai lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại trung tâm thương mại GO! (Ảnh: Central Retail).

Central Retail triển khai lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên toàn mạng lưới bán lẻ của mình (đã có 32 trung tâm thương mại GO! được lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời), qua đó góp phần sản xuất năng lượng sạch và giảm phát thải.

Tập đoàn còn tiến hành lắp đặt 78 máy thu hồi bao bì tái chế (RVM) tại 44 trung tâm thương mại và siêu thị GO, góp phần tạo thói quen giúp người tiêu dùng quan tâm đến môi trường.

Do việc tái chế cần đơn giản và mang lại giá trị thiết thực, các máy RVM cho phép khách hàng hoàn trả chai nhựa và lon để đổi lấy ưu đãi mua sắm. Sáng kiến này góp phần hình thành thói quen tái chế hằng ngày, đồng thời giảm lượng rác thải đưa về bãi chôn lấp.

Trong những năm gần đây, Central Retail cùng đối tác P&G Việt Nam tổ chức chiến dịch "Forests for Good". Tháng 9/2025, Central Retail đã phối hợp với P&G và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia tổ chức Ngày hội trồng rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (Lâm Đồng); chung tay trồng mới 1.000 cây xanh, nâng tổng số cây xanh được trồng trên cả nước lên hơn 35.000 cây.

Theo đại diện tập đoàn, đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết của Central Retail Việt Nam trong việc chung tay thực hiện mục tiêu quốc gia phục hồi rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Central Retail cùng đối tác P&G Việt Nam tổ chức chiến dịch "Forests for Good”.

Triển khai nhiều sáng kiến vì cộng đồng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Central Retail Việt Nam cũng dành nhiều tâm huyết cho dự án “Mỗi trung tâm thương mại - Một trường học”, với cam kết với mỗi trung tâm thương mại GO! được xây mới cùng lúc sẽ triển khai dự án về giáo dục, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển xã hội.

Theo đó, trong năm 2025, Central Retail cũng bàn giao thành công 2 công trình giáo dục cho Trường Tiểu học Đông Hải (xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau), và Trường Tiểu học Đài Sơn (phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa), tiếp nối cam kết nâng cao nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho giáo viên, học sinh địa phương.

Thông qua 2 dự án mới được bàn giao này, Central Retail Việt Nam đã tài trợ hơn 12,8 tỷ đồng cho 15 trường tiểu học, trung học cơ sở, giúp 8.712 học sinh được tiếp cận với cơ sở vật chất học đường tốt hơn.

Lễ bàn giao công trình giáo dục tại trường Tiểu học Đài Sơn (Khánh Hoà) trong khuôn khổ chương trình “Mỗi trung tâm thương mại - Một trường học”

Với mong muốn sẻ chia, lan tỏa niềm vui đến cộng đồng khó khăn, nhiều chương trình ý nghĩa cũng được Central Retail tổ chức thường niên như: Tết nhân ái (dự kiến Central Retail sẽ trao tặng 5.300 phần quà Tết với tổng giá trị 1,07 tỷ đồng); xây nhà tình thương, hay tài trợ cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ xây mới 4 bếp ăn bán trú tại các tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Đăk Lăk và Quảng Trị.

Là nhà bán lẻ có trách nhiệm, Central Retail cam kết hướng tới mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ bền vững. Đây không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là lời khẳng định cam kết của tập đoàn đối với cộng đồng và môi trường, hướng tới một tương lai bền vững cho thế hệ mai sau.

“Tập đoàn Central Retail Việt Nam tự hào về những cột mốc đã đạt được và cam kết tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng bằng việc làm việc cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một tương lai xanh và bền vững cho các thế hệ mai sau”, ông Olivier Langlet, Tổng giám đốc Tập đoàn, nhấn mạnh.

Xem thêm báo cáo chiến lược "Vì một Việt Nam thịnh vượng hơn – Better for Vietnam" của Central Retail Việt Nam tại đây.