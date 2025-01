Cây cảnh xuống phố TPHCM sớm, nhà vườn hối hả chuẩn bị Tết Nguyên đán 2025

Những ngày này, một số tuyến đường tại TPHCM đã được "nhuộm vàng" bởi bưởi Diễn, cúc mâm xôi, quất cảnh... phục vụ Tết Nguyên đán 2025. Giá bán cũng đa dạng, từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng, tùy loại cây và kích cỡ.

Dọc đường Mai Chí Thọ, khu vực Thảo Điền (TP Thủ Đức), nhiều nhà vườn đã nhập hàng trăm cây bưởi Diễn thân to, trái vàng óng, sum suê từ các tỉnh miền Bắc để phục vụ người dân chưng Tết.

Bưởi Diễn được bán sớm tại TPHCM, giá cả đa dạng (Ảnh: Khổng Chiêm).

Theo khảo sát, giá mỗi cây bưởi dao động từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng tùy số lượng trái và độ lớn của cây. Cá biệt, một số cây lớn, trái đặc biệt thì giá cao hơn. Một số chủ vườn cho biết giá ổn định so với năm ngoái. Khách có đặt trước nhưng lượng bán chưa nhiều, thường tăng cao dịp cận Tết Nguyên đán.

Quanh khu vực công viên dưới chân cầu Sài Gòn, hướng TP Thủ Đức, một số nhà vườn đã đem mai vàng, cúc mâm xôi ra bán. Giá bán một cặp cúc mâm xôi dao động khoảng 300.000-450.000 đồng, không tăng so với năm trước.

Một nữ nhân viên bán hàng cho biết nhà vườn dưới miền Tây mang cúc lên bán sớm để người dân có nhu cầu thì chưng Tết sớm. Vườn chị mang lên vài trăm chậu cúc bán đợt đầu.

Cúc được bày bán sớm, giá khoảng 300.000 - 450.000 đồng/cặp (Ảnh: Khổng Chiêm).

3 cây mai vàng cũng xuất hiện tại khu vực này, được rao bán 6-7 triệu đồng/cây. Mai vàng chưa được tuốt lá, vẫn um tùm và có một số nụ hé nở. Chủ vườn nói người mua nếu muốn chưng sớm có thể mang về, tự tay tuốt lá, chăm hoa.

Cùng với đó, cây quất cảnh cũng được nhiều nhà vườn bán sớm với kích cỡ, giá cả đa dạng, từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/cây. Khi được hỏi, các chủ vườn đều cho biết giá không tăng so với năm trước, chủ yếu muốn hút khách mua vì năm nay được dự báo nhu cầu mua sắm Tết có thể đi ngang.

Trong khi trên phố đã nhuộm vàng sắc xuân thì dưa hấu đỏ baby, dưa huỳnh long cũng được nhà vườn tại Bình Phước chuẩn bị cho vụ Tết. Bà Phạm Như - chủ vườn - cho biết đã bán thử 240kg dưa hấu đỏ baby trong đợt Tết Dương lịch và được khách hàng đáng giá cao.

Chuẩn bị nguồn hàng cho Tết Nguyên đán, vườn của bà Như dự kiến đưa ra thị trường khoảng 1 tấn dưa hấu đỏ baby. Năm nay, thời tiết thất thường, không có nhiều nắng nên dưa ra trái chỉ khoảng 1kg/quả, nhỏ hơn khoảng 20-50% so với mọi năm.

Dưa huỳnh long giữ giá so với năm trước, được bán giá 90.000 đồng/kg (Ảnh: Phạm Như).

Đối với dưa huỳnh long, vườn bà Như trồng 1.500m2, dự kiến thu hoạch khoảng 6 tấn. Đánh giá thời tiết thất thường, không có nắng, cây chậm phát triển, dưa có thể ra trái nhỏ và chín chậm. Do đó, bà Như dự tính có thể phải lắp đèn chiếu sáng để hỗ trợ cây sinh trưởng bình thường.

Giá bán dịp Tết với dưa dấu baby 70.000 đồng/kg, dưa huỳnh long 90.000 đồng/kg, bà Như nói không tăng giá so với năm trước và so với ngày thường. Khách hàng của nhà vườn này chủ yếu mua lẻ, đến nay đã đặt trước khoảng 500kg dưa hấu đỏ và 1 tấn dưa huỳnh long. Tuy nhiên, bà Như nhận thấy so với năm trước, số lượng khách đặt mua dưa ít hơn.