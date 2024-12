Doanh nghiệp mạnh tay chi tiền thưởng, mua sắm Tết

Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã hé lộ nguồn tiền để phục vụ chi trả thưởng Tết cho nhân viên, thậm chí còn trả cổ tức cho cổ đông có tiền mua sắm đón xuân Ất Tỵ 2025.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) công bố trả cổ tức 5% bằng tiền (tức 1 cổ phiếu được trả 500 đồng) trước khi diễn ra Tết Nguyên đán.

Công ty cho biết theo kế hoạch, việc trả cổ tức sẽ được thực hiện đều đặn vào mỗi quý. Năm nay, Tết Nguyên đán rơi vào cuối tháng 1 nên lãnh đạo công ty thấy rằng thời gian chi trả cổ tức quý đầu năm 2025 được thực hiện gần Tết sẽ hợp lý hơn, để cổ đông có thêm nguồn thu nhập mua sắm, chuẩn bị đón Tết. Vì vậy, ngày thanh toán dự kiến là 20/1/2025 (tức 21 tháng Chạp).

Với hơn 319,75 triệu cổ phần đang lưu hành, công ty sẽ chi khoảng 160 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

Doanh nghiệp lo tiền thưởng Tết (Ảnh: Mạnh Quân).

Một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần May Thanh Trì (mã chứng khoán: TTG) cho biết sẽ giảm tỷ lệ vốn góp vào công ty con (Công ty cổ phần May Thanh Trì TTG) từ 60% xuống 49%. Lý do công ty đưa ra là đang gặp một số khó khăn về dòng tiền, chưa kể cần chi thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên dịp cuối năm nên nguồn lực hạn chế, dẫn đến chưa thể hoàn thành góp đủ vốn theo cam kết ban đầu gần 6 tỷ đồng.

Theo báo cáo vào cuối năm 2023, May Thanh Trì có 198 nhân viên với thu nhập bình quân hơn 8 triệu đồng/người/tháng.

Tính đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán 2025. Mức thưởng Tết cao nhất được biết đến là một doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng với mức 700 triệu đồng/người. Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Long An cũng có mức thưởng cao nhất là 519 triệu đồng/người.