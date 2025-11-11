Cảnh báo nguy cơ vàng lậu vào Việt Nam do chênh lệch giá

Theo số liệu Cục Hải quan (Bộ Tài chính) mới công bố, trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 42,05 tỷ USD, giảm 1,5% (tương ứng giảm 621 triệu USD) so với tháng trước. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa đạt 39,44 tỷ USD, giảm 1% (tương ứng giảm 379 triệu USD). Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 10 đạt 81,49 tỷ USD, giảm 1,2% (tương ứng giảm 1 tỷ USD). Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 xuất siêu 2,6 tỷ USD.

Lũy kế 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt gần 391 tỷ USD, tăng 16,2% (tương ứng tăng 54,56 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024. Nhập khẩu hàng hóa đạt 371,44 tỷ USD, tăng 18,6% (tương ứng tăng gần 58,18 tỷ USD). Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% (tương ứng tăng 112,74 tỷ USD). Cán cân thương mại hàng hóa lũy kế 10 tháng xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Về thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu, trong tháng 10, số thu đạt 41.564 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng trước (tương ứng tăng 3.770 tỷ đồng). Tính chung 10 tháng, số thu ngân sách đạt 379.816 tỷ đồng, bằng 92,4% dự toán được giao và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024 (tương ứng tăng 32.384 tỷ đồng).

Đặc biệt, trong tháng 10, Cục Hải quan cho biết diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước với mức chênh lệch giá lớn đã làm gia tăng nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới, tập trung tại các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa khu vực biên giới phía Nam giáp Campuchia và Lào.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Các đối tượng chủ yếu cất giấu vàng, tiền trong hành lý cá nhân, phương tiện vận tải. Trên tuyến hàng không qua sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất nổi lên tình trạng cất giấu vàng trong người, hành lý xách tay, đặc biệt trên các chuyến bay từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam.

Hoạt động lợi dụng loại hình trung chuyển, chuyển khẩu, quá cảnh để vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp diễn, tập trung tại các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia. Thủ đoạn phổ biến là kê khai sai, không khai báo nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ, trà trộn hàng vi phạm với hàng hợp pháp hoặc lợi dụng khai báo hải quan theo thủ tục đơn giản hàng quá cảnh để không kê khai nhãn hiệu hàng hóa…

Trong tháng 10, tuyến đường biển chiếm tỷ lệ vi phạm cao nhất với 1.021 vụ (56,9%), chủ yếu tại các cảng lớn, nổi bật là Hải Phòng với các vụ nhập khẩu hàng cấm, hàng đã qua sử dụng.

Tuyến đường bộ ghi nhận 542 vụ (30,2%), tập trung ở biên giới Trung Quốc, Campuchia, chủ yếu buôn lậu hàng giá trị cao, pháo nổ, thực phẩm… Tuyến hàng không có 105 vụ (5,85%), trị giá 122 tỷ đồng, tăng mạnh so với tháng trước với thủ đoạn phổ biến là ký gửi, dùng giấy tờ giả, thuê người nhận hộ để che giấu hàng cấm và tiền tệ.