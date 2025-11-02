Hải quan Khu vực I thu hơn 7,5 tỷ đồng tiền phạt từ 126 vụ vi phạm trong tháng 10

Trước diễn biến phức tạp của các hoạt động vi phạm, nhất là tại các tuyến trọng điểm và khu vực cửa khẩu, Chi cục Hải quan Khu vực I (thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội) đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác kiểm soát, góp phần giữ vững an ninh kinh tế và môi trường thương mại lành mạnh.

Ngay từ đầu tháng, đơn vị đã quán triệt chỉ đạo của Cục Hải quan Hà Nội, xây dựng các kế hoạch chuyên đề phòng, chống buôn lậu, tập trung vào các nhóm hàng có nguy cơ cao như ma túy, vũ khí, thuốc lá điếu nhập lậu, động vật hoang dã và các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, lực lượng hải quan tăng cường kiểm soát các hành vi gian lận về xuất xứ, ghi nhãn, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp và giả mạo thương hiệu.

Hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép hơn 3,1 kg ma túy (Ảnh: Hải quan Khu vực I).

Công tác thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ được đẩy mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng: kiểm soát hải quan, công an, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường và chính quyền địa phương. Nhờ đó, nhiều vụ việc phức tạp được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Các vụ việc vi phạm chủ yếu liên quan đến hành vi khai sai mã số, trị giá, xuất xứ hàng hóa để trốn thuế; vận chuyển hàng cấm, hàng có điều kiện qua biên giới; nhập khẩu hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Song song với xử lý vi phạm, Chi cục Hải quan Khu vực I còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đơn vị thường xuyên tổ chức đối thoại, hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu đúng quy định, giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa vi phạm và tránh bị lợi dụng trong các hành vi gian lận thương mại.

Đối với lĩnh vực kiểm soát ma túy và hàng cấm, lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tăng cường sử dụng thiết bị soi chiếu, giám sát hiện đại nhằm phát hiện sớm các thủ đoạn cất giấu tinh vi. Các mặt hàng trọng điểm như vàng, ngoại tệ, điện thoại, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng nhập lậu được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Theo báo cáo, trong tháng 10, Chi cục Hải quan Khu vực I đã phát hiện và xử lý 126 vụ vi phạm pháp luật hải quan, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm 252 tỷ 152 triệu đồng. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính đạt 7 tỷ 543 triệu đồng.

Thời gian tới, Chi cục Hải quan Khu vực I sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống quản lý rủi ro hiện đại, tăng cường phân tích dữ liệu để phát hiện sớm dấu hiệu gian lận trong xuất nhập khẩu. Đơn vị cũng duy trì phối hợp liên ngành, tạo thế trận đồng bộ trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bên cạnh đó, Chi cục kiến nghị các cơ quan chức năng hoàn thiện khung pháp lý về kiểm tra sau thông quan và xử lý vi phạm hành chính, đồng thời nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh các hành vi gian lận ngày càng tinh vi, có yếu tố xuyên biên giới.

Minh Châu