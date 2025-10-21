Cảnh báo liên quan đến hồ tiêu xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc)

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) vừa phát đi thông báo khẩn gửi tới các doanh nghiệp, cảnh báo tình trạng hồ tiêu xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc) bị phát hiện nhiễm Sudan IV và bị yêu cầu tiêu hủy toàn bộ.

Theo cập nhật mới nhất từ Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và các doanh nghiệp hội viên, phía Đài Loan (Trung Quốc) gần đây tiếp tục phát hiện một số lô hàng hồ tiêu Việt Nam dương tính với Sudan IV. Toàn bộ số hàng này đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tiêu hủy, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho doanh nghiệp, ước tính lên tới hàng trăm nghìn USD mỗi lô.

Sudan IV là chất nhuộm màu công nghiệp bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Việc phát hiện dư lượng Sudan IV trong sản phẩm hồ tiêu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp liên quan, mà còn đe dọa uy tín của toàn ngành gia vị Việt Nam tại các thị trường quốc tế.

Trong khi các cơ quan chức năng hai bên đang tiếp tục trao đổi để thống nhất phương pháp kiểm nghiệm và quy trình xử lý kỹ thuật, VPSA đã đưa ra ba khuyến cáo mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp:

Thứ nhất, tuyệt đối không xuất khẩu hồ tiêu sang Đài Loan (Trung Quốc) trong thời điểm hiện nay nếu không thể kiểm soát hoàn toàn nguy cơ nhiễm Sudan IV trong sản phẩm.

Thứ hai, chỉ xuất khẩu khi có kết quả kiểm nghiệm rõ ràng, đáng tin cậy và đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc minh bạch.

Thứ ba, dù xác suất rủi ro được đánh giá là thấp, nhưng hậu quả nếu bị phát hiện là đặc biệt nghiêm trọng - từ việc bị tiêu hủy hàng hóa, mất uy tín thương mại cho đến thiệt hại tài chính lớn. Do đó, Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp chủ động báo cáo ngay khi có lô hàng bị cảnh báo hoặc kiểm tra, để kịp thời phối hợp cùng cơ quan quản lý xử lý, giảm thiểu tổn thất.

“Hiệp hội đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương cùng các cơ quan chức năng phía Đài Loan (Trung Quốc) nhằm tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam,” thông báo của VPSA nêu rõ.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng kêu gọi các doanh nghiệp trong ngành nghiêm túc tuân thủ khuyến cáo, đồng thời nâng cao quy trình kiểm soát chất lượng để bảo vệ lợi ích chung và duy trì uy tín của hồ tiêu, gia vị Việt Nam trên thị trường quốc tế.