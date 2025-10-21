Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài: Trung tâm logistics mới của Tây Ninh

Theo Quyết định số 1810/QĐ-BXD, ký ngày 20/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chính thức công bố mở cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài (Giai đoạn 1).

Cảng cạn do Công ty Cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh, thành viên của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 550 tỷ đồng trên diện tích 16,52 ha. Dự án nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, thuộc xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Mục tiêu chính của cảng cạn là phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ logistics và đáp ứng các quy định pháp luật. Đây cũng là bước cụ thể hóa quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Cảng cạn, hay ICD (Inland Container Depot), có thể coi là “cánh tay nối dài” của cảng biển. Nó đóng vai trò trung tâm thông quan, tập kết và phân phối hàng hóa, góp phần giảm tải cho các cảng biển lớn ở Đông Nam Bộ, đồng thời giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian vận chuyển.

Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài hứa hẹn thành trung tâm logistics mới, thúc đẩy kinh tế Tây Ninh và vùng kinh tế phía Nam (Minh họa: Cẩm Hà).

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh phải khai thác cảng cạn đúng mục đích, theo từng giai đoạn đầu tư, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường. Các cơ quan chức năng sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động cảng theo đúng quy định.

Sự xuất hiện của cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài diễn ra đúng lúc Tây Ninh đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư công nghiệp. Tỉnh đã thu hút hàng nghìn dự án với tổng vốn FDI vượt 17 tỷ USD, kéo theo nhu cầu rất lớn về dịch vụ logistics cho xuất nhập khẩu.

Dự án này còn “ăn khớp” với hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài dự kiến hoàn thành năm 2027. Khi cảng cạn và cao tốc cùng hoạt động, thời gian vận chuyển hàng từ Tây Ninh, Bình Dương, TPHCM ra cửa khẩu sẽ rút ngắn đáng kể, giúp hàng hóa Việt Nam tăng sức cạnh tranh.