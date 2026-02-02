Các đại gia bất động sản lãi lớn từ doanh thu tài chính

Một số doanh nghiệp bất động sản công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 và cả năm này với mức lợi nhuận gây bất ngờ, nhờ phần doanh thu tài chính tăng mạnh.

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) đã có một năm kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ so với việc lỗ vài nghìn tỷ đồng của năm trước. Trong quý IV, tập đoàn ghi nhận doanh thu tài chính và thu nhập khác tăng đột biến.

Cụ thể, lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư hơn 1.097 tỷ đồng, lãi tiền cho vay hơn 1.045 tỷ đồng và hoàn nhập chi phí phạt chậm nộp thuế hơn 1.271 tỷ đồng. Theo thuyết minh, doanh nghiệp đã ghi nhận hoàn nhập nghĩa vụ tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất liên quan đến dự án Lakeview City.

Nhờ vậy, lợi nhuận quý IV đạt hơn 3.638 tỷ đồng và cả năm là 1.819 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với số lỗ hơn 4.394 tỷ đồng năm trước.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản có lãi từ doanh thu tài chính (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai cũng có lãi đột biến từ thanh lý các khoản đầu tư trong quý IV, ghi nhận lãi sau thuế vẫn gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước, đạt hơn 137 tỷ đồng. Nhờ vậy cả năm qua, dù doanh thu đi lùi nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn đạt hơn 171 tỷ đồng, gấp đôi năm trước.

Hoặc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) ghi nhận hơn 534 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp hơn 13 lần cùng kỳ năm trước. Trong quý, công ty bán 15% vốn tại công ty sở hữu dự án Izumi City (Đồng Nai) cho đối tác Nhật Bản.

Hoạt động trên hỗ trợ doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 348 tỷ đồng trong quý IV và lãi 701 tỷ đồng cả năm, tăng 35% so với năm trước. Mức lợi nhuận này cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Tuy nhiên không thể phủ nhận năm qua, Nam Long đã đẩy mạnh các hoạt động bán nhà và căn hộ, ghi nhận doanh thu cả năm hơn 5.645 tỷ đồng, đến từ các dự án trọng điểm tại TPHCM, Long An và Cần Thơ.

Trường hợp khác là Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC) cũng ghi nhận doanh thu tài chính hơn 90 tỷ đồng, gấp hơn 250 lần cùng kỳ, với phần lớn từ lãi thuần bán cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu.

Doanh thu này giúp doanh nghiệp lãi sau thuế quý IV/2025 gần 31 tỷ đồng, gấp 39 lần cùng kỳ năm trước. Cả năm, lợi nhuận mang về hơn 641 tỷ đồng, tăng mạnh và vượt xa chỉ tiêu kinh doanh. Về thị trường bất động sản, doanh nghiệp cho rằng vẫn khó khăn, ảnh hưởng đến công tác bán hàng, từ đó hoạt động kinh doanh chưa có khởi sắc.