“Cá mập” bất ngờ tăng tốc gom vàng, cảnh báo nào cho thị trường?

Cập nhật mới nhất, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới là SPDR Gold Trust đã mua ròng thêm 3,4 tấn vàng trong phiên 25/2, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.097,6 tấn. Tính trong 3 phiên gần nhất, quỹ này đã “gom” ròng gần 19 tấn vàng - động thái cho thấy dòng tiền lớn đang quay trở lại với kim loại quý.

Việc gia tăng nắm giữ diễn ra trong bối cảnh giá vàng phát đi tín hiệu hồi phục. Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay chốt phiên 25/2 ở mức 5.164 USD/ounce, tăng 0,38% so với phiên trước. Trong phiên, có thời điểm giá vọt lên sát 5.220 USD/ounce.

Sau khi lập đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce hồi cuối tháng 1, vàng đã bước vào nhịp điều chỉnh và tích lũy trong tháng 2, chủ yếu dao động quanh vùng 5.000-5.100 USD/ounce.

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro vẫn duy trì ở mức cao khi chính sách thuế quan của Mỹ liên tục biến động, trong khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran chưa hạ nhiệt. Bên cạnh đó, đà suy yếu trở lại của đồng USD cũng góp phần hỗ trợ giá vàng.

Vàng thỏi và bạc thỏi (Ảnh: Bloomberg).

Từ ngày 24/2, mức thuế nhập khẩu toàn cầu 10% mới do Tổng thống Donald Trump ban hành chính thức có hiệu lực, mở ra giai đoạn điều chỉnh mới trong chính sách thương mại của Mỹ sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ gói thuế trước đó.

Ông Trump từng đề cập khả năng nâng thuế lên 15%, song đến nay Nhà Trắng vẫn chưa kích hoạt mức thuế cao hơn. Theo tiết lộ từ một quan chức, chính quyền đang soạn thảo lệnh mới nhưng lộ trình thực thi vẫn chưa được thống nhất.

Sự thiếu rõ ràng về chính sách khiến nhiều chính phủ và doanh nghiệp toàn cầu phải rà soát lại các thỏa thuận thương mại hiện có để đánh giá tác động. Một số đối tác lớn như Liên minh châu Âu và Ấn Độ cũng tạm dừng các cuộc đàm phán cho đến khi Mỹ làm rõ định hướng.

Ông Bart Melek - chiến lược gia trưởng tại TD Securities - nhận định rằng các rủi ro thuế quan mới có thể đẩy lạm phát tăng cao, trong khi giá dầu nhiều khả năng tiếp tục leo thang do căng thẳng Mỹ - Iran. Trong bối cảnh thương mại và địa chính trị tiềm ẩn nhiều bất ổn, vàng tiếp tục được xem là kênh trú ẩn an toàn.

Ông Melek cho biết thuế quan và giá dầu cao đều tạo ra áp lực lạm phát. Theo ông, giới đầu tư đang chủ động phòng vệ trước các rủi ro này và vàng chính là công cụ được lựa chọn.

Về triển vọng trung và dài hạn, các tổ chức tài chính lớn đưa ra những kịch bản khá khác biệt. Trong báo cáo công bố giữa tuần, JPMorgan Chase dự báo giá vàng có thể đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm nay.

Thận trọng hơn, Morgan Stanley đặt mục tiêu 4.800 USD/ounce cho năm 2026. Trong khi đó, Goldman Sachs nghiêng về kịch bản quanh 5.400 USD/ounce, cho rằng vàng được hỗ trợ bởi môi trường rủi ro cao nhưng chưa đủ yếu tố để hình thành một “siêu chu kỳ” hàng hóa.