Cá lóc nướng “cháy hàng” ngày vía Thần Tài, giá các loại đồ cúng tăng nhẹ

Từ sáng sớm ngày vía Thần Tài, “phố cá lóc nướng” trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) đông nghịt người.

Nhiều quầy bán phải huy động thêm nhân lực để kịp phục vụ khách hàng. Mặc dù trời có mưa nhỏ, người dân vẫn mặc áo mưa, chen chân mua cá sớm.

Bên cạnh vàng và bạc, nhiều gia đình chuẩn bị thêm lễ vật cúng Thần Tài, trong đó cá lóc nướng là món gần như không thể thiếu ở nhiều tỉnh, thành phía Nam. Theo quan niệm dân gian, cá lóc - loài cá sống khỏe, vượt bùn lầy - tượng trưng cho sự bền bỉ, vươn lên và cầu mong một năm làm ăn “thuận buồm xuôi gió”. Cá thường được nướng trui nguyên con, giữ nguyên vảy, không cạo nhớt, thể hiện sự mộc mạc, đủ đầy và trọn vẹn.

Khảo sát tại một số chợ truyền thống như Bà Chiểu (phường Gia Định), Đo Đạc (phường Bình Trưng), cá lóc nguyên con có giá dao động khoảng 80.000-100.000 đồng/kg, tùy kích cỡ, giá ổn định so với ngày thường. Bởi cá lóc là món phổ biến trong ngày cúng Thần Tài và nguồn cung từ miền Tây khá dồi dào.

Tại chợ Bà Chiểu, cá lóc nướng cũng được bày bán ở nhiều điểm nhỏ lẻ khác nhau. Cá không sơ chế, để nguyên vảy và ruột, không cắt đuôi và vây, không ướp gia vị. Giá dao động khoảng 80.000-150.000 đồng/con với khối lượng từ 700gram tới 1,5kg. Một số quầy bán còn chuẩn bị cả nước chấm cùng rau sống bán kèm cá.

Bên cạnh cá lóc, ngay từ sáng sớm, nhiều cửa hàng bán thịt heo quay khu vực chợ Bà Chiểu, phường Gia Định đã đông khách đứng chờ mua. Giá thịt heo tăng trước Tết đẩy giá heo quay ngày Thần Tài nhích nhẹ so với năm trước, dao động từ 250.000 đồng/kg đến 300.000 đồng/kg, tùy loại.

Chủ một quầy thịt nói đã bán hàng trăm ký thịt từ đêm tới rạng sáng. Mỗi năm, sạp thịt của bà bán cả tạ hàng và gần như hết hàng sớm trong buổi sáng. Trong khi đó, lo ngại kinh tế khó khăn, quầy thịt quay của ông Bảy Viễn (60 tuổi) đã giảm số lượng hàng so với mọi năm. Ông cho biết lấy thịt từ chợ đầu mối Hóc Môn từ chiều mùng 9 Tết quay ngay trong đêm còn nóng hổi để phục vụ khách hàng.

Một số tiệm heo quay gần khu vực cầu Bông (phường Gia Định) cũng đông người mua, khách chen chân đứng xếp hàng. Các loại heo quay cắt miếng có giá khoảng 390.000-450.000 đồng/kg được mua nhiều. Một số cửa hàng cho biết khách đã đặt sớm heo sữa nguyên con, giá dao động từ vài triệu đồng/con, phù hợp cúng Thần Tài tại các công ty, tòa nhà văn phòng.

Ngoài ra, người dân còn mua thêm chè, xôi, bánh bao chay, bánh phát tài để dâng lên mâm cúng Thần Tài. So với năm trước, xôi, chè hoặc các loại bánh có nhích tăng giá nhẹ. Trong đó, bánh phát tài khoảng 30.000-70.000 đồng/chiếc tùy lớn nhỏ, xôi 30.000-50.0000 đồng/phần (giá cao hơn với loại có khắc chữ), bánh tổ 50.000 đồng/chiếc...