Buôn lậu tăng cuối năm, ngành hải quan xử lý gần 2.200 vụ trong một tháng

Thu ngân sách đạt 420.634 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán

Cục Hải quan - Bộ Tài chính cho biết trong những tháng cuối năm, ngành hải quan tập trung thông quan hàng hóa, hỗ trợ hoạt động kinh tế địa phương và tăng thu ngân sách nhà nước. Đến nay, số thu toàn ngành đã vượt chỉ tiêu dự toán.

Trong tháng 11, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 77,09 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước. Xuất khẩu ghi nhận 39,11 tỷ USD (giảm 7%), trong khi nhập khẩu đạt 37,98 tỷ USD (giảm 3,7%). Cán cân thương mại thặng dư 1,13 tỷ USD, thấp hơn tháng 10 nhưng tiếp tục đóng góp tích cực cho ổn định kinh tế vĩ mô.

Tính chung 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 839,78 tỷ USD, tăng 17,2% tương ứng 123,41 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 430,17 tỷ USD, tăng 16,1% và nhập khẩu đạt 409,61 tỷ USD, tăng 18,4%. Thặng dư thương mại đạt 20,56 tỷ USD, giảm nhẹ 15,6% so với cùng kỳ nhưng vẫn là điểm tựa quan trọng cho cán cân vĩ mô.

Hàng hóa tại cửa khẩu (Ảnh: Hải Long).

Khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng vai trò chủ lực với tổng trị giá xuất nhập khẩu 607,7 tỷ USD, tăng 25,5%, chiếm hơn 72% tổng kim ngạch. Xuất khẩu đạt 326,49 tỷ USD, tăng 23,4% và nhập khẩu đạt 281,21 tỷ USD, tăng 28%.

Cũng theo Cục Hải quan, song song với điều hành thông quan, công tác thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu của toàn ngành tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan.

Tháng 11, số thu đạt 39.118 tỷ đồng, giảm 9,6% so với tháng 10 do tác động giảm kim ngạch, tính chung lũy kế 11 tháng đạt 420.634 tỷ đồng, bằng 102,3% dự toán, bằng 89,5% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 9%, tương ứng 34.607 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024.

Tăng thu ngân sách hơn 948 tỷ đồng từ chống buôn lậu

Tháng 11, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt các mặt hàng có giá trị cao như vàng, tiền tệ, điện thoại, hàng giả mạo nhãn hiệu, pháo nổ, ma túy, máy móc cũ…

Hoạt động vi phạm tập trung tại các tuyến đường bộ Việt, Trung và Việt, Campuchia, tuyến hàng không các cảng quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và các tuyến đường biển thuộc Chi cục Hải quan khu vực II, III, XII.

Đáng chú ý, tại cảng Hải Phòng phát hiện lô hàng 20.010kg vỏ đạn và đạn còn sử dụng được, được xác định là vũ khí quân dụng, vi phạm theo Điều 304 Bộ luật Hình sự 2025. Đây là một trong những vụ việc lớn, cho thấy thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lợi dụng loại hình trung chuyển, chuyển khẩu, khai sai nhãn hiệu hoặc trà trộn hàng vi phạm.

Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý lô hàng 16 bao vỏ đạn quân dụng nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm (Ảnh: Cục Hải quan).

Trước tình hình đó, Cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường kiểm soát chuyên đề, siết chặt khai báo đối với vàng, thuốc giả, hàng quá cảnh, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…

Kết quả từ ngày 15/10 đến 14/11/2025, toàn ngành đã phát hiện và xử lý 2.176 vụ vi phạm, tăng 30,6% so với cùng kỳ. Trị giá vi phạm ước tính 2.199 tỷ đồng, thu nộp ngân sách 238,4 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 4 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 15 vụ.

Lũy kế từ 15/12/2024 đến 14/11, số vụ phát hiện xử lý đạt 17.297 vụ, trị giá hàng vi phạm ước tính 21.751 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 948,73 tỷ đồng. Ngành hải quan đã khởi tố 20 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 115 vụ.