Săn chuối lẻ thắp hương: Thêm 1 quả, giá vọt lên tiền triệu

Càng sát Tết Bính Ngọ, thị trường chuối xanh - linh hồn của mâm ngũ quả - càng trở nên đắt đỏ và khan hiếm. Khảo sát tại các chợ dân sinh khu vực Thanh Xuân, Hà Đông (Hà Nội), giá chuối xanh đang dao động từ 100.000 đến 400.000 đồng/nải phổ thông, nhưng dòng "hàng tuyển" thì vô cùng đắt đỏ.

Chị Mai Anh (Hà Đông) cho biết chị phải hỏi tới hàng thứ sáu mới mua được nải chuối 29 quả ưng ý với giá gần 1 triệu đồng.

“Các sạp trước chỉ còn nải 28 quả giá khoảng 300.000-350.000 đồng. Nhưng tôi muốn số lẻ cho may mắn nên cố tìm nải có 29 quả”, chị nói.

Theo ghi nhận, nải chuối 28 quả giá chưa đến 350.000 đồng, nhưng thêm một quả thành 29 quả, nếu dáng đẹp, quả to đều, vỏ xanh bóng, không xước, còn nguyên râu, giá có thể vọt lên 700.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Bà Hạnh, tiểu thương lâu năm tại khu vực Hà Đông (Hà Nội), cho biết giá chuối nhập đã tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái. “Chuối năm nay vừa ít vừa khó chọn. Có những buồng nhìn qua rất đẹp nhưng khi tách ra thì quả bị xước hoặc cong vẹo. Nhiều buồng chỉ chọn được vài nải đạt chuẩn để bán”, bà Hạnh chia sẻ.

Theo bà, nải chuối 25 quả, cong đều, vỏ xanh bóng, quả mập và còn nguyên râu có giá 350.000 đồng. Theo người bán, các nải có số quả lẻ như 17, 19, 21, 23… luôn được khách hàng ưu tiên lựa chọn vì quan niệm mang ý nghĩa may mắn, tài lộc. Những nải 29 hoặc 31 quả, dáng khum như bàn tay, gần như không tì vết, có thể được chào giá trên 1 triệu đồng.

“Càng sát Tết, hàng đẹp càng hiếm nên giá nhích lên từng ngày. Nhiều khách quen đặt trước cả tuần, nhờ giữ giúp nải ưng ý”, bà Hạnh cho biết thêm.

Bà Hạnh cho biết nguồn cung năm nay không dồi dào do ảnh hưởng thời tiết, khiến giá nhập tại vườn tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Nếu trước đây mua cả buồng chỉ khoảng 15.000 đồng/kg, thì sát Tết giá đã tăng lên đáng kể.

Hoa quả được bày bán tại chợ phố Chính Kinh, Thanh Xuân (Ảnh: Huỳnh Anh).

Chị Hồng Minh (quận Thanh Xuân) cho biết, ngay sau lễ cúng ông Công, ông Táo, giá chuối đã bắt đầu tăng và càng sát Tết càng đắt. “Biết giá cao nhưng mâm ngũ quả ngày Tết không thể thiếu nải chuối xanh. Tôi vẫn chọn một nải 350.000 đồng cho tươm tất, mong năm mới đủ đầy, may mắn”, chị Minh chia sẻ.

Trái ngược với chuối lẻ, các nải có số quả chẵn như 16, 18, 20 quả ít được săn đón hơn, giá chỉ từ 120.000-150.000 đồng/nải.

Một chủ hàng tại chợ Hà Đông cho hay anh chủ động bán trước các nải chẵn, giữ lại những nải lẻ đẹp để chờ khách hàng thực sự có nhu cầu. "Chuối đẹp thì không lo ế, giá 300.000-400.000 đồng/nải vẫn có người mua, quan trọng là dáng phải tròn, quả đều", người này nói.

Không chỉ chuối, nhiều loại trái cây và hoa phục vụ Tết cũng tăng theo đà mua sắm cuối năm. Cam canh lên khoảng 70.000 đồng/kg, xoài cát 60.000 đồng/kg.

Các loại hoa như lay ơn, ly, tuyết mai hay mộc lan đều tăng mạnh so với ngày thường. Lay ơn có giá 100.000-150.000 đồng/10 cành; hoa ly từ 500.000-900.000 đồng/10 cành...