Bộ Công Thương đề xuất áp dụng ngay khung giờ điện cao điểm mới

Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 60/2025 quy định việc thực hiện giá bán điện.

Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 60/2025 của Bộ Công Thương chủ yếu điều chỉnh các quy định liên quan đến hiệu lực áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm nhằm sớm triển khai trong mùa nắng nóng năm nay.

Chi tiết hơn, dự thảo sửa đổi khoản 1 Điều 21 theo hướng bỏ quy định khoản 1 và khoản 2 Điều 5 khỏi nhóm nội dung phải chờ đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ điện gần nhất mới có hiệu lực. Đồng thời, bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 20 của Thông tư 60/2025.

Việc sửa đổi này nhằm tạo cơ sở pháp lý để khung giờ điện mới theo Quyết định 963 có thể được áp dụng sớm, thay vì phải chờ điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Dự kiến thời gian trình/thông qua thông tư sửa đổi ngay trong tháng 6.

Bộ Công Thương lý giải khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường của hệ thống điện quốc gia hiện được áp dụng theo Thông tư 16/2014 và đã duy trì suốt 12 năm qua.

Từ năm 2019, cơ cấu nguồn điện và nhu cầu tiêu thụ điện đã thay đổi mạnh, đặc biệt do sự gia tăng nhanh của điện mặt trời, điện gió. Đồng thời, tỷ trọng điện tiêu thụ của khối công nghiệp tăng từ khoảng 30% lên hơn 50%, trong khi điện sinh hoạt giảm từ khoảng 50% xuống còn gần 33% tổng điện thương phẩm.

Những thay đổi này khiến biểu đồ phụ tải điện khác đáng kể so với trước đây, vì vậy việc điều chỉnh khung giờ điện là cần thiết để phù hợp hơn với thực tế cung - cầu điện năng hiện nay.

Bộ Công Thương đề xuất sớm áp dụng khung giờ điện mới thay vì chờ điều chỉnh giá bán lẻ điện (Ảnh: Thành Đông).

Bộ Công Thương cho rằng việc xác định hợp lý khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng điện, giảm áp lực cho hệ thống trong giờ cao điểm.

Thông qua cơ chế giá điện theo khung giờ, khách hàng có xu hướng giảm dùng điện vào giờ cao điểm và chuyển sang giờ thấp điểm để tiết kiệm chi phí, qua đó giúp làm phẳng biểu đồ phụ tải và tối ưu vận hành hệ thống điện.

Đối với hệ thống có tỷ trọng năng lượng tái tạo lớn như Việt Nam, việc thiết kế khung giờ cao điểm lệch với thời gian phát điện mạnh của điện mặt trời, điện gió cũng tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư hệ thống lưu trữ điện, hỗ trợ cân bằng cung - cầu.

Bộ Công Thương cho biết ngày 22/4 đã ban hành Quyết định 963 quy định khung giờ điện mới của hệ thống điện quốc gia. Trong bối cảnh mùa khô năm nay được dự báo nhiều khó khăn, khung giờ điện mới được kỳ vọng góp phần giảm nguy cơ thiếu điện, đặc biệt vào cao điểm buổi chiều. EVN cũng đã kiến nghị sớm áp dụng khung giờ này ngay trong mùa khô năm nay.

Theo Bộ Công Thương, việc sửa đổi Thông tư 60 để khung giờ điện mới có hiệu lực ngay là có cơ sở pháp lý và thực tiễn, do hiện nay vẫn chưa có đợt điều chỉnh giá bán lẻ điện đầu tiên sau khi Quyết định 14/2025 của Thủ tướng có hiệu lực.