Giá điện tính theo khung giờ cao điểm mới áp dụng khi nào?

Cục Điện lực (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tổng công ty điện lực chỉ đạo điều chỉnh việc áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Cơ quan quản lý cho biết ngày 22/4, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 963 về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 60/2025 về thực hiện giá bán điện, chưa áp dụng ngay khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo Quyết định 963.

Các khung giờ này chỉ được triển khai khi điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất, sau khi Quyết định 14/2025 ngày 29/5/2025 của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực.

Như vậy, giá bán điện theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường chỉ được áp dụng sau khi giá bán lẻ điện bình quân điều chỉnh. Hiện vẫn áp dụng theo quy định cũ.

Cục Điện lực cho biết Bộ Công Thương đang triển khai nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp lý liên quan để có cơ sở triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo Quyết định 963 trong mùa khô năm nay.

Cục đề nghị EVN chỉ đạo các tổng công ty điện lực, công ty điện lực các tỉnh, thành phố thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thông báo rộng rãi cho các khách hàng sử dụng điện, nhất là các khách hàng sử dụng điện áp dụng giá bán điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày (ba giá) để chủ động trong việc sử dụng điện.

Bên cạnh đó, chủ động đào tạo nhân lực, đồng thời chuẩn bị vật tư, thiết bị nhằm phục vụ công tác cập nhật và cài đặt lại công tơ cho các khách hàng sử dụng điện để kịp thời triển khai quy định.

Trước đó, theo Quyết định 963, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia được quy định như sau: Khung giờ cao điểm áp dụng từ thứ hai đến thứ bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30 (5 giờ mỗi ngày). Riêng ngày chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng từ thứ hai đến thứ bảy, từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h (tổng 13 giờ/ngày); ngày chủ nhật áp dụng cả ngày, từ 6h đến 24h (18 giờ/ngày). Khung giờ thấp điểm được áp dụng từ 0h đến 6h tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).