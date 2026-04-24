Bộ Công Thương chốt thay đổi khung giờ tính giá điện

Các khung giờ sử dụng điện sẽ là căn cứ để tính giá điện. Thông thường, giờ cao điểm sẽ có mức giá cao nhất trong khi giờ thấp điểm có mức giá thấp nhất.

Theo đó, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia được quy định như sau: Khung giờ cao điểm áp dụng từ thứ hai đến thứ bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30 (5 giờ/ngày). Riêng ngày chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng từ thứ hai đến thứ bảy, từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h (tổng 13 giờ/ngày); ngày chủ nhật áp dụng cả ngày, từ 6h đến 24h (18 giờ/ngày). Khung giờ thấp điểm được áp dụng từ 0h đến 6h tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Trước đó, theo dự thảo lấy ý kiến, Bộ Công Thương đề xuất khung giờ cao điểm được chia theo mùa: Từ tháng 1-4 và tháng 9-12 là khung giờ 14-19h; từ tháng 5-8 tách thành 2 khung 14h30-16h30 và 19h30-22h30.

Trong khi đó, quyết định mới bỏ phân chia theo mùa, thống nhất khung giờ cao điểm từ 17h30-22h30 cho tất cả các tháng, áp dụng thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật không có giờ cao điểm. Khung giờ thấp điểm vẫn giữ nguyên từ 0-6h tất cả các ngày trong tuần.

Trước đó, theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia là cần thiết do bối cảnh vận hành đã có nhiều thay đổi so với quy định từ năm 2014.

Người dân kiểm tra đồng hồ đo điện tiêu thụ tại nhà trọ cho thuê (Ảnh: Tiên Phong).

Từ năm 2019, sự gia tăng nhanh của điện mặt trời, điện gió cùng với thay đổi trong cơ cấu phụ tải khi điện công nghiệp tăng mạnh và điện sinh hoạt giảm đã làm biến đổi rõ rệt quan hệ cung cầu điện. Do đó, cần điều chỉnh khung giờ để phản ánh đúng thực tế.

Đồng thời, cơ chế giá điện theo giờ sẽ khuyến khích người dùng chuyển dịch tiêu thụ sang giờ thấp điểm, góp phần giảm áp lực giờ cao điểm, tối ưu sử dụng năng lượng và nâng cao hiệu quả hệ thống.

Việc này cũng giúp hệ thống điện vận hành ổn định hơn, hạn chế quá tải hoặc dư thừa công suất, đồng thời tạo động lực phát triển lưu trữ điện để tận dụng tốt nguồn năng lượng tái tạo.

Việc xác định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia cần dựa trên dữ liệu thực tế về công suất phụ tải, đồng thời xem xét tác động của điện mặt trời.

Biểu đồ phụ tải điển hình được xây dựng theo nhiều yếu tố như ngày làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ; theo mùa khô - mùa mưa; theo từng tháng trong năm và theo các nhóm phụ tải. Về cơ cấu, phụ tải được chia thành 6 nhóm, trong đó công nghiệp (khoảng 51%) và sinh hoạt (khoảng 33%) chiếm tỷ trọng lớn nhất, ảnh hưởng chủ yếu đến biểu đồ phụ tải chung.