Đề xuất đưa dần khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng của EVN vào giá điện

Tại hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi Luật Điện lực gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương cho rằng giá điện bán lẻ cần bám sát biến động chi phí đầu vào, đảm bảo doanh nghiệp có lãi. Việc này giúp doanh nghiệp ngành điện bảo toàn vốn, phát triển kinh doanh phù hợp từng giai đoạn thị trường.

Đề xuất phân bổ dần chi phí điện chưa thu hồi

Bộ Công Thương cho biết trong thời gian qua vẫn còn một số khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân dẫn đến hoạt động kinh doanh của EVN bị lỗ trong giai đoạn 2022-2023.

Để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước, giá điện năm 2022 được giữ nguyên không điều chỉnh tăng khi thông số đầu vào như giá nhiên liệu (giá than nhập khẩu, giá khí) tăng cao do xung đột Nga - Ukraine.

Giá điện năm 2023 mặc dù được điều chỉnh nhưng ở mức vừa phải, có xem xét đến tình hình kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội nên mức điều chỉnh thực tế vẫn thấp hơn nhiều so với tính toán dẫn đến chưa thu hồi đầy đủ chi phí phát sinh.

Số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN còn khoảng 44.792 tỷ đồng (Ảnh: EVN).

Theo báo cáo của EVN, số lỗ lũy kế 2 năm 2022-2023 khoảng 50.029 tỷ đồng. Đến hết năm 2024, do hoạt động kinh doanh có lãi nên số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN còn khoảng 44.792 tỷ đồng.

Do đó, dự thảo Luật đã bổ sung trường hợp, chi phí hợp lý, hợp lệ phục vụ cho việc sản xuất, cung ứng điện của đơn vị bán lẻ điện chưa được bù đắp đầy đủ trong các lần tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân thì được phân bổ tính toán trong các lần tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.

Cụ thể, trong dự thảo Luật, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung như sau: Giá bán lẻ điện được phản ánh và điều chỉnh kịp thời theo biến động thực tế của thông số đầu vào, bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ với lợi nhuận hợp lý để bảo toàn, phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng thời kỳ và cấp độ thị trường điện cạnh tranh.

Trường hợp chi phí hợp lý, hợp lệ phục vụ cho việc sản xuất, cung ứng điện của đơn vị bán lẻ điện chưa được bù đắp đầy đủ trong các lần tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân thì được phân bổ tính toán trong các lần tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.

Đơn vị bán lẻ có trách nhiệm công khai minh bạch các cấu phần hình thành giá bán lẻ điện bình quân, trong đó bao gồm chi phí từ các khâu (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và điều hành - quản lý ngành) và các yếu tố đầu vào có tác động lớn đến giá điện.

Bộ Công Thương lý giải đề xuất về giá điện

Bộ Công Thương cho biết các khoản chi phí phục vụ sản xuất, cung ứng điện chưa được tính đủ vào giá bán lẻ điện bình quân trước khi luật có hiệu lực sẽ được xử lý theo cơ chế chuyển tiếp.

Những khoản chi phí này sẽ được phân bổ vào phương án tính toán giá bán lẻ điện bình quân trong các kỳ điều chỉnh giá tiếp theo sau khi Luật Điện lực được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan đến tính toán chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện của đơn vị điện lực nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thu hồi đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ trong quá trình sản xuất kinh doanh điện.

Đồng thời bảo đảm mục tiêu các chi phí tính toán trong giá bán lẻ điện được rõ ràng, công khai, minh bạch, khả thi và đầy đủ cơ sở pháp lý trong quá trình thực hiện, trong đó có những chi phí phát sinh do nguyên nhân khách quan mà đơn vị điện lực không có khả năng kiểm soát nhưng chưa được tính toán đầy đủ trong giá điện.

Nhân viên ngành điện kiểm tra hệ thống điện (Ảnh: EVN).

Do đó, Bộ Công Thương cho rằng việc phân bổ khoản chi phí này vào phương án giá bán lẻ điện trong thời gian tới sẽ được cân nhắc việc phân bổ toàn bộ hoặc phân bổ một phần.

Theo đó, việc điều chỉnh giá bán lẻ điện sẽ được xem xét phù hợp với tình hình phát triển kinh tế tại từng thời điểm, mức điều chỉnh sẽ được xem xét ở mức phù hợp.

Mặt khác, việc điều hành giá điện thường được Chính phủ, các Bộ ngành chỉ đạo không giật cục, có lộ trình, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, việc điều chỉnh giá bán lẻ điện thường được thực hiện với biên độ nhỏ, điều này nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cho biết trong những thời điểm gặp thuận lợi về thủy văn, việc phân bổ chi phí này cũng có thể không tác động đến mức cần điều chỉnh giá bán lẻ điện.