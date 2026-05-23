Căng thẳng cung ứng điện, đề xuất sớm áp giá điện giờ cao điểm, thấp điểm

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, năm 2026, dưới tác động của hiện tượng El Nino, các đợt nắng nóng diện rộng với cường độ cao đã khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh, gây áp lực lớn lên công tác điều độ và vận hành hệ thống điện quốc gia.

Đáng chú ý, dù mới bước vào cao điểm mùa nóng, ngày 15/5, công suất phụ tải toàn quốc đã lập kỷ lục mới ở mức 54.654MW, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng điện tiêu thụ đạt 1,152 tỷ kWh, tăng 9,9% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từng được ghi nhận.

Theo NSMO, thách thức lớn của hệ thống điện hiện nay là đỉnh phụ tải mùa nóng dịch chuyển sang khung giờ tối 20-23h, khi điện mặt trời không còn hỗ trợ, nhiều thủy điện nhỏ thiếu nước, trong khi một số tổ máy nhiệt điện than suy giảm công suất và nguồn cung LNG, dầu, than nhập khẩu tiềm ẩn rủi ro gián đoạn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng gay gắt từ ngày 23-27/5. Riêng tại Hà Nội, nhiệt độ trong hai ngày 25 và 26/5 có thể lên tới 40 độ C. Kết hợp với độ ẩm cao, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể đạt 45-47 độ C.

Hà Nội hứng chịu nắng nóng gay gắt tuần tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo phụ tải hệ thống điện miền Bắc trong tuần tới có thể lên xấp xỉ 29.000MW, cao hơn 9,8% so với mức kỷ lục ngày 15/5.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, NSMO cho biết đã đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới ngay trong tháng 6 nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện, hạn chế phụ tải tập trung trong khung giờ từ 17h30 đến 22h30.

Ngoài ra, đơn vị này cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị trong hệ thống triển khai nhiều phương án vận hành nhằm bảo đảm cung ứng điện trong các ngày nắng nóng.

Đồng thời sẽ thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, thủy văn hồ chứa để điều chỉnh huy động nguồn điện phù hợp, không để xảy ra thiếu điện do nguyên nhân chủ quan.

Đối với lưới điện, các đơn vị quản lý được yêu cầu tăng cường bảo dưỡng, nâng cấp nhằm bảo đảm khả năng truyền tải cao nhất. Với thủy điện, việc vận hành hồ chứa sẽ được thực hiện linh hoạt để vừa đáp ứng cấp nước hạ du vừa tập trung phát điện vào giờ cao điểm tối.

Công ty cũng yêu cầu huy động tối đa các tổ máy nhiệt điện than khả dụng, đồng thời phối hợp với PV GAS để bảo đảm nguồn cung khí cho các nhà máy tuabin khí và nhiệt điện dầu.

Theo tính toán, trong đợt nắng nóng sắp tới, hệ thống điện sẽ phải tăng cường huy động các nguồn điện giá thành cao như nhiệt điện LNG và các tổ máy chạy dầu, trong đó có Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn, Nhà máy điện Thủ Đức và Nhà máy điện Cần Thơ để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao.