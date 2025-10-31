BITEX tiếp tục khẳng định vị thế trong Bảng xếp hạng PROFIT500 của Vietnam Report

PROFIT500 được kế thừa và phát triển từ giải thưởng trước đó là Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (TOP1000/TOP1000 Tax), do Vietnam Report phối hợp báo Vietnamnet tổ chức. Năm 2017, giải thưởng được cải tiến thành Bảng xếp hạng PROFIT500 – Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Ngay trong năm đầu tiên triển khai phiên bản mới này, BITEX đã ghi tên mình vào bảng xếp hạng, qua đó, khẳng định vị thế, hiệu suất kinh doanh vượt trội và khả năng duy trì tăng trưởng bền vững xuyên suốt nhiều năm

Hơn bốn thập kỷ hình thành và phát triển, BITEX là đơn vị phân phối chính thức máy tính CASIO và độc quyền phân phối bút Pilot tại Việt Nam. Đồng thời, công ty không ngừng mở rộng hệ sinh thái văn phòng phẩm, cặp balo với hai thương hiệu Smartkids và BITEX.

Tập thể BITEX trong ngày đón nhận vinh danh giải thưởng Great Place To Work (Ảnh: BITEX).

Theo đại diện công ty, thành công hôm nay là kết quả của một hành trình kế thừa và đổi mới xuyên suốt – nơi tinh thần doanh nhân tiên phong được truyền từ thế hệ sáng lập đến thế hệ lãnh đạo kế tiếp.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT BITEX – ông Nguyễn Xuân Dũng - là người đặt nền móng cho tư duy “kinh doanh gắn liền với cộng đồng và lấy giáo dục làm trọng tâm phát triển”, còn CEO Trần Thanh Thảo tiếp nối và thổi vào BITEX nguồn năng lượng trẻ trung, sáng tạo và hội nhập, giúp doanh nghiệp không ngừng thích ứng, chuyển mình mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu.

Bà Trần Thanh Thảo (ngoài cùng bên phải) vinh danh sách chiến binh kinh doanh tại hoạt động gặp gỡ nhân viên hàng quý của BITEX (Ảnh: BITEX).

“Tinh thần ấy được lan tỏa đến từng thành viên BITEX, trở thành bản sắc văn hóa doanh nghiệp đặc trưng – nơi mỗi cá nhân đều mang trong mình niềm tự hào “người BITEX”, dám nghĩ, dám làm, và không ngừng học hỏi để tạo nên giá trị mới”, CEO Trần Thanh Thảo cho biết.

Đại diện BITEX, ông Nguyễn Đắc Lực, Phó tổng giám đốc công ty, nhận chứng nhận "Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025" trong lễ công bố bảng xếp hạng PROFIT500 (Ảnh: BITEX).

"Đối với BITEX, giải thưởng PROFIT500 là nguồn động lực để tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, phát huy các giá trị cốt lõi mà công ty đang xây dựng.

Mỗi thành quả hôm nay là kết tinh của sự nỗ lực, đoàn kết và khát vọng vươn xa của toàn thể người BITEX. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu mang đến những giá trị thiết thực cho giáo dục Việt Nam và cộng đồng xã hội”, bà Trần Thanh Thảo nhấn mạnh.

Bằng việc kết hợp giá trị di sản, tinh thần sáng tạo và đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, BITEX cam kết tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, kiên định với mục tiêu không chỉ là doanh nghiệp có lợi nhuận tốt, mà còn là biểu tượng của tri thức, đổi mới và trách nhiệm xã hội trong ngành giáo dục Việt Nam.