Bitcoin vượt 80.000 USD, lập đỉnh 3 tháng

Sáng 4/5, giá bitcoin chính thức vượt ngưỡng 80.000 USD lần đầu kể từ cuối tháng 1. Theo Bloomberg, giá có thời điểm chạm 80.594 USD trong phiên châu Á trước khi điều chỉnh nhẹ. Đây là mức cao nhất trong hơn 3 tháng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng về tâm lý thị trường.

Không chỉ riêng bitcoin, đà tăng lan rộng sang toàn bộ thị trường tài sản số, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong khẩu vị rủi ro của giới đầu tư toàn cầu.

Bitcoin đã vượt ngưỡng 80.000 USD lần đầu tiên sau hơn ba tháng, trong bối cảnh chứng khoán châu Á tiến sát các mức kỷ lục (Ảnh: The Motley Fool).

Dòng tiền lớn nhập cuộc, địa chính trị hạ nhiệt

Cú hích lớn nhất đến từ yếu tố vĩ mô. Cuối tuần qua, căng thẳng Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt khi Mỹ phản hồi đề xuất hòa bình từ Iran và lên kế hoạch hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Diễn biến này khiến giá dầu thô lao dốc gần 5%, kéo theo áp lực lạm phát giảm đáng kể - yếu tố từng đè nặng lên thị trường suốt quý I. Khi “nút thắt” năng lượng được nới lỏng, dòng tiền nhanh chóng quay lại các tài sản rủi ro như cổ phiếu và tiền số.

Cùng thời điểm bitcoin tăng mạnh, chứng khoán châu Á cũng tiến sát đỉnh lịch sử nhờ kết quả kinh doanh tích cực từ nhóm công nghệ, củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, điểm tựa vững chắc nhất cho đợt tăng giá này lại nằm ở dòng tiền khổng lồ từ các tổ chức tài chính. Theo dữ liệu Bloomberg tổng hợp, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào ròng đạt 630 triệu USD chỉ trong ngày thứ sáu tuần trước.

Tính rộng hơn, dòng vốn đổ vào kênh này trong tháng 4 đạt 2,44 tỷ USD. Quỹ IBIT của BlackRock hiện nắm giữ khoảng 812.000 bitcoin và chiếm phần lớn thị phần. Trong khi đó, dòng tiền mới từ quỹ MSBT của Morgan Stanley cũng nhanh chóng hút hơn 100 triệu USD chỉ sau vài phiên giao dịch.

Song song, dữ liệu on-chain cho thấy các “cá voi” đang tăng tốc tích lũy. Nhóm ví nắm giữ khối lượng lớn đã mua thêm 270.000 bitcoin trong vòng một tháng qua, đánh dấu mức gom hàng mạnh nhất kể từ năm 2013. Lượng tài sản lưu trữ trên các sàn giao dịch cũng lùi về mức thấp nhất trong vòng 7 năm.

Những tín hiệu này cho thấy lực cầu hiện tại mang tính dài hạn, không đơn thuần là dòng tiền đầu cơ ngắn hạn.

Rào cản tâm lý và bài toán xu hướng

Đà tăng của bitcoin nhanh chóng lan tỏa sang altcoin. Ether tiến sát mốc 2.400 USD trong khi XRP lấy lại ngưỡng 1,4 USD. Đáng chú ý, một số đồng tiền vọt lên với mức tăng 2 chữ số như SKYAI tăng 40% hay DASH tăng 30% chỉ trong thời gian ngắn.

Tổng vốn hóa toàn thị trường có thời điểm được bơm thêm 50 tỷ USD để vươn lên mức 2.730 tỷ USD. Biến động mạnh cũng khiến lượng vị thế đòn bẩy bị thanh lý vọt lên 357 triệu USD, quét sạch nhiều lệnh giao dịch ngược xu hướng.

Dù tâm lý thị trường đang hưng phấn, giới phân tích vẫn giữ quan điểm thận trọng.

Chuyên gia phân tích Joel Kruger từ LMAX Group đánh giá đây nhiều khả năng là một nhịp tăng hồi phục ngắn hạn thay vì sự đảo chiều xu hướng rõ ràng. Biến động của đồng bạc xanh và quyết định giữ nguyên lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn là những biến số then chốt chi phối dòng tiền.

Trong khi đó, ông Richard Galvin (DACM) nhận định mốc 80.000 USD là rào cản tâm lý lớn, việc chinh phục thành công là tín hiệu tích cực nhưng thị trường vẫn ở giai đoạn đầu của chu kỳ phục hồi.

Niềm tin của giới đầu tư còn được củng cố bởi kỳ vọng Mỹ sẽ sớm đạt được thỏa thuận về quy định lợi suất stablecoin, mở đường cho một hành lang pháp lý rõ ràng hơn.

Theo các chuyên gia, bitcoin cần vượt và giữ vững vùng 82.000-83.000 USD để xác nhận xu hướng tăng mới. Nếu kịch bản bứt phá xảy ra, thị giá có thể hướng tới vùng 92.000 USD. Ngược lại, nếu lực cầu suy yếu, tài sản này hoàn toàn có thể lùi về kiểm tra lại vùng hỗ trợ then chốt 75.000 USD.

Bà Caroline Mauron từ Orbit Markets nhấn mạnh rằng nếu bitcoin bứt phá dứt khoát qua 80.000 USD, toàn bộ thị trường tiền số có thể bước vào một chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn.