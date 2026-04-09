Năm 2008, khi thị trường còn say men bất động sản, nhà kinh tế Steve Keen đã sớm cảnh báo cơn khủng hoảng toàn cầu.

Hơn một thập kỷ sau, ông tiếp tục gây chú ý khi cho rằng bitcoin có thể về 0 USD, đúng lúc đồng tiền này vẫn neo quanh mốc 70.000 USD.

Nhà phân tích nổi tiếng Steve Keen cảnh báo giá bitcoin có thể về 0 (Ảnh: TNW).

Khi năng lượng trở thành "tử huyệt"

Theo CCN, lập luận của Steve Keen không xuất phát từ biểu đồ kỹ thuật hay dòng tiền, mà đánh thẳng vào thiết kế cốt lõi của bitcoin. Đó chính là cơ chế bằng chứng công việc đang vận hành hệ thống.

Ông phân tích rằng để bảo vệ cuốn sổ cái công khai, hệ thống này đang ngốn một lượng điện năng khổng lồ. Trong bối cảnh thế giới ngày càng khắt khe với bài toán biến đổi khí hậu, các chính phủ sẽ buộc phải siết chặt những ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng. "Hai thứ dễ bị loại bỏ nhất là tiền mã hóa và du lịch quốc tế", Keen nhấn mạnh.

Chia sẻ góc nhìn thận trọng này, nhiều chuyên gia khác cũng lên tiếng. Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Bloomberg Intelligence, cảnh báo giá bitcoin có thể rớt thảm về mức 10.000 USD. Ông cho rằng những biến động gia tăng từ thị trường truyền thống như vàng và dầu hoàn toàn có thể tạo hiệu ứng domino, lan sang các tài sản rủi ro như tiền số.

Dù vậy, chuyên gia từ Bloomberg cũng để ngỏ khả năng thị trường sẽ "chứng minh ông sai" nếu bitcoin giữ vững mốc 75.000 USD. Thậm chí, nhà phê bình lâu năm Peter Schiff còn dự báo một kịch bản tàn khốc hơn đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ.

Trên mạng xã hội X, ông viết: "Nếu bitcoin kết thúc năm 2026 ở mức 10.000 USD, mức giảm 92% sẽ biến nó thành khoản đầu tư tệ nhất". Cùng chung chiến tuyến, nhà đầu tư huyền thoại Michael Burry gọi đà tăng hướng tới mốc 6 chữ số của bitcoin hiện tại chỉ là một "cơn sốt đầu cơ" phi lý.

Tuy nhiên, những người ủng hộ lại có góc nhìn hoàn toàn khác. Họ phản biện rằng hoạt động khai thác bitcoin đang ngày càng xanh hóa nhờ sử dụng năng lượng tái tạo. Hơn nữa, mức tiêu thụ năng lượng đó chính là cái giá vô cùng xứng đáng để duy trì một mạng lưới tài chính phi tập trung và an toàn.

Cá mập phố Wall vẫn miệt mài đi săn

Bỏ ngoài tai những lời dự báo u ám, thực tế dòng tiền lại đang kể một câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Theo dữ liệu từ Investing.com, ngay trong ngày 6/4, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn ròng khổng lồ lên tới 471 triệu USD.

Đây là mức hút tiền trong ngày cao nhất kể từ cuối tháng 2, chứng tỏ các nhà đầu tư tổ chức đang ráo riết gom hàng. Dẫn đầu làn sóng này là những gã khổng lồ quản lý tài sản toàn cầu, những tay chơi định hình luật chơi ở phố Wall.

Quỹ IBIT của BlackRock bỏ túi khoảng 181 triệu USD, trong khi quỹ FBTC của Fidelity cũng hút về 147 triệu USD. Khoản tiền gần nửa tỷ USD đổ vào chỉ trong một ngày là minh chứng rõ nét nhất cho thấy "cá lớn" chưa hề có ý định rời bỏ cuộc chơi dù giá đang chững lại quanh mốc 70.000 USD.

Theo Capital.com, hiện tại, giá bitcoin vô cùng nhạy cảm với các biến số kinh tế toàn cầu và tình hình địa chính trị căng thẳng. Việc nền kinh tế Mỹ tiếp tục công bố các dữ liệu sản xuất mạnh mẽ khiến kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ tiếp tục bị trì hoãn.

Trước đó, thị trường từng chứng kiến chuỗi ngày dòng vốn ETF đảo chiều rút ra khoảng 296 triệu USD vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, thay vì tháo chạy, dữ liệu on-chain lại ghi nhận ví của các nhà đầu tư nắm giữ từ 10 BTC đến 10.000 BTC vẫn tăng thêm 0,45% lượng tích lũy.

Xu hướng "cá mập" âm thầm ôm hàng dài hạn trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ hoang mang bán ra thường là tín hiệu tiền đề cho những đợt chuyển pha tăng giá mới. Dù các chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế dưới các đường trung bình động, lực cầu khổng lồ vẫn đang giữ nhịp cho thị trường.

Dòng vốn đổ vào các quỹ ETF Bitcoin vừa ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 2, với gần 500 triệu USD chỉ trong một ngày, cho thấy nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức đang gia tăng đáng kể (Ảnh: Coin Insider).

Kịch bản triệu USD và ván cược của thời gian

Bất chấp những rung lắc ngắn hạn, các dự báo lạc quan về dài hạn vẫn xuất hiện với những con số gây choáng ngợp. Một nghiên cứu khoa học uy tín được công bố trên Journal of Risk and Financial Management đã vạch ra lộ trình bitcoin tiến tới mốc 1 triệu USD trong những năm tới.

Cơ sở của phân tích này nằm ở tính khan hiếm tuyệt đối. Với nguồn cung cố định 21 triệu coin, khi ngày càng nhiều nhà đầu tư quyết định nắm giữ dài hạn, lượng cung lưu hành trên thị trường sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, chỉ cần dòng tiền rút khỏi thị trường đạt ngưỡng 2.000-3.000 BTC mỗi ngày, một "cú sốc thanh khoản" sẽ xảy ra. Trong kịch bản thăng hoa nhất, bitcoin có thể chạm mốc 1 triệu USD vào đầu năm 2027 và thậm chí tiến tới 5 triệu USD vào năm 2031.

Dĩ nhiên, những con số này phụ thuộc rất lớn vào sức cầu của thị trường trong tương lai. Nhưng nó cũng phản ánh niềm tin mãnh liệt của một bộ phận không nhỏ giới tinh hoa tài chính.

Đáp lại những lời chỉ trích, Michael Saylor, Chủ tịch điều hành MicroStrategy, mạnh khung thời gian là điều quan trọng nhất, bởi từ tháng 8/2020 đến nay, bitcoin chính là tài sản lớn có hiệu suất tốt nhất và hoàn toàn không có đối thủ.

Lịch sử dường như đang đứng về phía những người lạc quan. Theo thống kê, Peter Schiff đã ít nhất 22 lần "khai tử" bitcoin kể từ năm 2011. Các nhân vật gạo cội khác như Steve Hanke hay Warren Buffett cũng từng nhiều lần đưa ra dự báo tương tự. Nhưng đáp lại sự hoài nghi đó, giá trị của đồng tiền số này đã tăng vọt hơn 4.000 lần.

Bất chấp tranh cãi, bitcoin vẫn đứng giữa hai thái cực: bị cảnh báo về 0 nhưng cũng được kỳ vọng chạm mốc triệu USD. Khi dòng tiền lớn chưa rút lui, cuộc chơi vẫn chưa ngã ngũ và thời gian sẽ là câu trả lời cuối cùng.