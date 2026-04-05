Bitcoin bật dậy nhanh nhất sau khủng hoảng, bỏ xa vàng

Theo nghiên cứu mới nhất từ Mercado Bitcoin, tiền số đang thể hiện sức chống chịu đáng kinh ngạc trước các biến động vĩ mô. Giám đốc nghiên cứu Rony Szuster đã phân tích các chu kỳ 60 ngày sau những biến động địa chính trị và kinh tế lớn. Kết quả cho thấy Bitcoin luôn ghi nhận mức sinh lời vượt trội so với vàng và chỉ số S&P 500 trong mọi trường hợp.

Điển hình như đợt leo thang thuế quan của Mỹ trước đây, bitcoin đã bật tăng tới 24% chỉ trong 2 tháng. Cùng giai đoạn đó, vàng chỉ nhích nhẹ 8% và chứng khoán Mỹ tăng vỏn vẹn 4%. Kịch bản tương tự cũng lặp lại vào đầu đại dịch, khi đồng tiền số lớn nhất thế giới bứt phá 21%, bỏ xa các kênh đầu tư phòng thủ truyền thống.

Bước sang năm nay, xu hướng này dường như đang tái diễn giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Theo dữ liệu từ CoinDesk, bitcoin là tài sản hiếm hoi giữ được đà tăng trưởng, nhích thêm 2,2% lên mức 67.300 USD. Ngược lại, vàng bất ngờ lao dốc 11%, còn S&P 500 mất 4,4%, đánh dấu tháng bết bát nhất kể từ năm 2022.

Lý giải hiện tượng này, chuyên gia Rony Szuster cho rằng nhà đầu tư thường có xu hướng bán tháo mọi thứ để thu tiền mặt khi cú sốc mới xảy ra. Tuy nhiên, việc đánh giá hiệu suất của bitcoin quá sớm sẽ gây hiểu lầm, bởi tài sản này luôn có tốc độ phục hồi nhanh nhất và duy trì vị thế là kênh đầu tư hiệu quả nhất thập kỷ qua.

Khi phân tích các giai đoạn 60 ngày sau những cú sốc kinh tế hoặc địa chính trị, bitcoin đều mang lại mức lợi nhuận cao hơn vàng và chỉ số S&P 500 (Ảnh: Cryptoticker).

Dòng tiền lớn âm thầm dịch chuyển

Sự xê dịch của dòng vốn toàn cầu đang củng cố thêm vị thế của bitcoin trên bản đồ tài chính. Theo báo cáo từ JPMorgan, các quỹ ETF vàng đã bị rút ròng gần 11 tỷ USD chỉ trong 3 tuần đầu tháng 3. Dòng tiền đổ vào bạc cũng bốc hơi gần hết so với mức đỉnh điểm ghi nhận vào mùa hè năm ngoái.

Trái ngược với bức tranh ảm đạm của kim loại quý, các quỹ ETF Bitcoin vẫn đều đặn đón nhận dòng tiền mới. Sức nóng của thị trường dự kiến còn tăng lên khi ông lớn Morgan Stanley nộp hồ sơ ra mắt ETF Bitcoin với mức phí siêu rẻ chỉ 0,14%. Động thái cạnh tranh này được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ kích hoạt một làn sóng giải ngân mới từ các định chế tài chính.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái crypto cũng đang chủ động tái cấu trúc để thích ứng. Theo Investopedia, sàn giao dịch Coinbase đã mở rộng sang mảng giao dịch cổ phiếu và thị trường dự đoán. Trong khi đó, các thợ đào lớn như MARA Holdings bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

CEO Fred Thiel của MARA chia sẻ việc công ty bán 15.000 bitcoin gần đây là một quyết định phân bổ vốn chiến lược. Hành động này nhằm thanh toán nợ, củng cố sức khỏe tài chính và chuẩn bị nguồn lực vững chắc cho các kế hoạch tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Dự báo nào cho tương lai?

Bất chấp những cơn gió ngược, nhiều tổ chức tài chính lớn tin rằng giai đoạn khó khăn nhất sắp trôi qua. Nhóm phân tích từ Bernstein do Gautam Chhugani dẫn đầu nhận định thị trường có thể sẽ chạm đáy ngay khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý I bắt đầu. Các chuyên gia này giữ nguyên góc nhìn lạc quan với dự báo bitcoin có thể vươn lên mốc 150.000 USD vào cuối năm nay.

Động lực tăng trưởng mới không chỉ đến từ bản thân đồng bitcoin mà còn từ việc các doanh nghiệp mở rộng sang những thị trường nghìn tỷ USD. CEO Michael Saylor của MicroStrategy đang tích cực thúc đẩy các sản phẩm tài chính mới. Đồng thời, sự phát triển của stablecoin và tài sản thực được token hóa tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho toàn ngành.

Dẫu vậy, giới chuyên môn vẫn khuyến nghị nhà đầu tư phân bổ vốn hợp lý. Giám đốc chiến lược tài sản số Sean Farrell từ Fundstrat đánh giá rằng những nỗi sợ hãi lớn nhất đã phản ánh hết vào giá hiện tại. Dù đây là thời điểm thích hợp để quan sát, thị trường vẫn cần thêm thời gian để hấp thụ hết các áp lực chốt lời ngắn hạn.

Bước sang tuần đầu tháng 4, bitcoin đang tích lũy quanh vùng 66.000-68.000 USD, giữ nhịp khá ổn định nhờ sự quay lại của dòng tiền tổ chức. Tính đến 16h ngày 5/4, bitcoin giao dịch với mức giá 66.900 USD, tăng nhẹ 0,37% so với đầu tuần.