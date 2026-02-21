Bitcoin vẫn miệt mài dò đáy, dự báo còn giảm sốc

Giá bitcoin tiếp tục biến động và chưa xác định rõ xu hướng. Đồng tiền này đang giao dịch tại mức 68.000 USD/BTC, tương ứng mất hơn 40% giá trị so với đỉnh lịch sử gần 127.000 USD được thiết lập hồi tháng 10/2025.

Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy thị trường tiền mã hóa nói chung đã "bốc hơi" gần 2.000 tỷ USD giá trị trong cùng giai đoạn.

Được biết, đà giảm bắt đầu từ đợt bán tháo ngày 10/10 khi hàng tỷ USD đặt cược vào tiền số bị thanh lý. Theo dữ liệu từ Bloomberg, các nhà đầu tư đã rút ròng hơn 8,4 tỷ USD khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin niêm yết tại Mỹ.

Bitcoin vẫn miệt mài dò đáy (Minh họa: IT).

Dự báo về diễn biến giá bitcoin, ông Greg Magadini, Giám đốc phái sinh tại Amberdata, nhận định, tâm lý xung quanh việc nắm giữ tài sản số và dòng tiền ra/vào các quỹ ETF sẽ là chỉ báo then chốt.

Trong khi đó, Ngân hàng Standard Chartered tuần trước đã hạ 30% dự báo giá bitcoin. Ngân hàng này dự báo giá bitcoin có thể giảm sâu về 50.000 USD trước khi phục hồi lên 100.000 USD vào cuối năm nay, thấp hơn mức dự báo 150.000 USD/BTC trước đây.

Ngược lại, theo quan điểm phân tích kỹ thuật, chuyên gia phân tích Tony Sycamore tại IG Australia cho rằng bitcoin vẫn còn cơ hội phục hồi, nếu giữ được trên đường trung bình động 200 tuần ở mức 58.239 USD.

Một đồng tiền mã hoá khác cũng liên tục dò đáy là Pi Network. Ghi nhận cho thấy giá Pi đã giảm 95% so với đỉnh một năm trước (khi đồng tiền chính thức mở mạng - Open Network). Sự sụt giảm liên tiếp khiến niềm tin về Pi suy yếu.

Cuối năm 2025, 7 hiệp hội tài chính Trung Quốc ban hành cảnh báo về rủi ro tiền số, trong đó nhắc đến Pi Network như "đồng tiền ảo vô giá trị".