Bitcoin thủng 80.000 USD: 2,5 tỷ USD bị thổi bay, dòng tiền bắt đáy lộ diện

Thị trường tài chính toàn cầu vừa trải qua những giờ giao dịch đầy sóng gió. Không còn là những nhịp điều chỉnh nhẹ, "cơn bão" bán tháo đã chính thức quét qua thị trường tiền mã hóa, đẩy đồng tiền số lớn nhất thế giới lùi sâu về vùng giá thấp nhất trong năm.

Tuy nhiên, giữa bức tranh đỏ lửa ấy, giới đầu tư sành sỏi vẫn nhìn thấy những lát cắt khác biệt về dòng tiền và tâm lý thị trường.

Bitcoin đã giảm xuống đáy mới trong năm, dưới mốc 80.000 USD, khi đồng tiền mã hóa lớn nhất thị trường tiếp tục đối mặt với áp lực bán kéo dài (Ảnh: Seeking Alpha).

Cú rơi nghìn tỷ và áp lực từ cá voi

Theo dữ liệu ghi nhận từ TradingView và CoinGecko, bitcoin (BTC) đã chính thức xuyên thủng "thành trì" tâm lý 80.000 USD, có thời điểm giao dịch quanh mốc 78.000 USD. Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 4/2025, đánh dấu mức giảm hơn 6% chỉ trong vòng 24 giờ và "bốc hơi" khoảng 10% giá trị tính từ đầu năm.

Hệ quả của cú lao dốc này là một đợt thanh lý diện rộng tàn khốc. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy, trong vòng 24 giờ qua, thị trường crypto đã chứng kiến khoảng 2,5 tỷ USD các vị thế bị thanh lý. Đáng chú ý, các nhà đầu tư phe mua chịu thiệt hại nặng nề nhất khi gánh tới gần 2,5 tỷ USD, trong khi phe bán chỉ bị ảnh hưởng khoảng 134 triệu USD.

Không chỉ bitcoin, sắc đỏ cũng bao trùm các Altcoin. Ethereum (ETH) giảm hơn 11%, trong khi các đồng tiền vốn hóa lớn khác như Solana (SOL) hay XRP đều ghi nhận mức giảm hai chữ số. Điều này đã khiến vốn hóa thị trường của bitcoin rơi xuống còn khoảng 1,57 - 1,62 nghìn tỷ USD, chính thức rớt khỏi top 10 tài sản lớn nhất toàn cầu, xếp sau cả Saudi Aramco và cổ phiếu Tesla của tỷ phú Elon Musk.

Nguyên nhân của đợt bán tháo này, theo CoinGape và Bloomberg, đến từ áp lực kép:

Dòng vốn ETF rút ròng: Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận tháng thứ ba liên tiếp bị rút vốn. Riêng ngày 29/1, dòng tiền chảy ra lên tới 818 triệu USD - mức cao nhất kể từ tháng 11/2024.

Thợ đào xả hàng: Dữ liệu từ Glassnode chỉ ra rằng các thợ đào đang tích cực chuyển BTC lên sàn để bán, tạo thêm áp lực cung lớn lên thị trường.

Rủi ro từ "cá mập": Với mức giá hiện tại, BTC đang tiệm cận vùng giá vốn bình quân (khoảng 76.037 USD) của Strategy - đơn vị đang nắm giữ hơn 712.000 BTC. Nếu giá thủng mức này, tâm lý thị trường có thể còn bi quan hơn.

Bóng ma lạm phát và tín hiệu "diều hâu"

Không thể tách rời diễn biến của bitcoin khỏi bức tranh vĩ mô. Theo các chuyên gia phân tích, đà giảm này chịu tác động mạnh từ những lo ngại về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Việc cựu Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh, người được mệnh danh là một "diều hâu chống lạm phát", làm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell đã dấy lên lo ngại rằng lãi suất sẽ không sớm hạ nhiệt. Thông tin này cộng hưởng với chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 12 tăng 3% (cao hơn dự báo) và việc Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp gần nhất đã kích hoạt đà tăng của đồng USD, đồng thời gây áp lực lên các tài sản rủi ro.

Tuy nhiên, một diễn biến đáng chú ý được tờ Coindesk chỉ ra: Trong khi bitcoin giảm khoảng 5,6% trong giai đoạn biến động cuối tuần, vàng - kênh trú ẩn truyền thống - lại bốc hơi gần 10%. Ông Louis Navellier từ Navellier & Associates nhận định rằng cả vàng và bạc đều đang chịu áp lực, nhưng sức chống chịu của Bitcoin trong ngắn hạn đang tỏ ra "lì đòn" hơn so với kim loại quý.

Nghịch lý dòng tiền: Cá voi xả hàng, "nhà đầu tư mới" tranh thủ gom?

Đây chính là lát cắt thú vị nhất trong đợt sụt giảm này. Trong khi các tổ chức lớn (thông qua ETF) và thợ đào đang bán ra, thì dữ liệu on-chain lại cho thấy một làn sóng nhà đầu tư nhỏ lẻ mới đang tranh thủ "gom hàng".

Theo BeinCrypto, mạng lưới bitcoin đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng địa chỉ ví mới. Cụ thể, khoảng 335.772 địa chỉ mới đã được tạo trong 24 giờ qua - mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 11/2025.

Hiện tượng này phản ánh tâm lý "bắt đáy" của dòng tiền mới, những người coi mức giá dưới 80.000 USD là cơ hội chiết khấu hấp dẫn để gia nhập thị trường. Sự gia tăng của các địa chỉ mới thường là tín hiệu sớm của việc mở rộng mức độ chấp nhận, có thể tạo ra lực cầu hỗ trợ giá khi thị trường ổn định trở lại.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn đó. Nhà giao dịch kỳ cựu Peter Brandt đưa ra dự báo thận trọng rằng BTC có thể rơi về vùng 66.000 USD nếu các tín hiệu bán tiếp tục được kích hoạt. Về mặt kỹ thuật, bitcoin cần nhanh chóng lấy lại mốc hỗ trợ 82.503 USD để trấn an tâm lý nhà đầu tư. Ngược lại, nếu vùng 75.800 USD bị xuyên thủng, kịch bản tiêu cực sẽ còn kéo dài.

Ông John Todaro, nhà phân tích tại Needham, chia sẻ một góc nhìn đáng suy ngẫm trên Bloomberg: "Các mức giá hiện tại phản ánh sự thờ ơ ở mức cực đoan từ nhà đầu tư. Khối lượng giao dịch có thể sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong một đến hai quý tới trước khi có xu hướng mới rõ ràng hơn".