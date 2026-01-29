Việt Nam có bao nhiêu ngân hàng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng?

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Đây là ngân hàng tư nhân thứ 4 và là ngân hàng thứ 8 tại Việt Nam đạt quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng.

Ở khối tư nhân, ngân hàng đầu tiên đạt quy mô tài sản 1 triệu tỷ đồng là Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

Cụ thể, năm 2024, tổng tài sản toàn MB đã đạt gần 1,13 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2023 và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2024, lọt vào top 5 ngân hàng với tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng. Tại Hội nghị Quân chính 2025, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB cho biết, tổng tài sản MB đạt 1,6 triệu tỷ đồng trong năm 2025, tăng 35% so với năm 2024.

Tiếp đến vào tháng 6/2025, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) gia nhập với tổng tài sản 1,037 triệu tỷ đồng. Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của Techcombank vượt 1,19 triệu tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.

Gần nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố tổng tài sản năm 2025 đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36,4% so với đầu năm và hoàn thành 111% kế hoạch được cổ đông giao phó.

Ở khối ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản Big4 đã đạt mốc 1 triệu tỷ đồng từ lâu, và đang trên đà tăng trưởng mạnh. Thống kê các báo cáo kinh doanh cho thấy kết thúc năm 2025, tài sản nhóm 4 ngân hàng quốc doanh đã vượt mốc 400 tỷ USD, trong đó có tới 3 đại diện ghi nhận tài sản vượt mốc 100 tỷ USD.

Đến cuối năm 2025, BIDV tiếp tục là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam, đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng (tương đương gần 124 tỷ USD quy đổi), tăng 20% so với năm 2024.

Xếp sau về quy mô tài sản là VietinBank với tổng tài sản khoảng 2,8 triệu tỷ đồng (tương đương 106 tỷ USD), tăng 18% so với năm liền trước.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng đã đạt gần 2,6 triệu tỷ đồng (xấp xỉ 100 tỷ USD).

Là nhà băng dẫn đầu bảng xếp hạng lợi nhuận, nhưng Vietcombank lại xếp thứ 4 trong hệ thống về quy mô tài sản. Năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng tăng gần 20% so với cuối năm 2024, ước đạt khoảng 2,5 triệu tỷ đồng (khoảng 95 tỷ USD).

Tính trong vòng 5 năm qua, nhóm ngân hàng quốc doanh này đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng tài sản mạnh mẽ, trong đó BIDV tăng 115%, VietinBank tăng hơn 100%, Vietcombank tăng khoảng 89% và Agribank tăng 65%.

Đà tăng trưởng nhanh chóng này cũng kéo theo biến động đáng kể về thứ hạng quy mô tài sản trong nhóm. Trong đó, Agribank - ngân hàng từng dẫn đầu thị trường với tổng tài sản 1,57 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2020 - đã lùi xuống vị trí thứ 3 vào cuối năm 2025, trong khi BIDV vươn lên trở thành ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất hệ thống.