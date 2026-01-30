Lãi suất tiết kiệm tăng vọt, 15 ngân hàng điều chỉnh trong một tháng

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa trở thành đơn vị tiếp theo điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong tháng 1. Nhà băng này tập trung ở các kỳ hạn trung và dài hạn từ 6-24 tháng.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng giữ ở mức trần 4,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng tăng lên 6,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng lên 6,6%/năm; kỳ hạn 15 tháng đạt 6,9%/năm. Đáng chú ý, lãi suất trực tuyến cao nhất được áp dụng cho kỳ hạn 18 và 24 tháng, lần lượt ở mức 7% và 7,1%/năm, đưa BVBank vào nhóm ít ngân hàng niêm yết lãi suất trên 7%/năm.

Đối với tiền gửi tại quầy, BVBank giữ nguyên lãi suất kỳ hạn 1-12 tháng, nhưng tăng mạnh ở các kỳ hạn dài, với mức cao nhất lên tới 6,95%/năm cho kỳ hạn 24 tháng. Ngoài ra, ngân hàng còn áp dụng chính sách “lãi suất cộng hưởng” cho khách hàng duy trì phần lớn số dư tiền gửi đến ngày đáo hạn.

Cũng trong sáng 30/1, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp tục gây chú ý khi điều chỉnh lãi suất huy động trực tuyến ngày thứ 4 liên tiếp theo chiều giảm.

Theo biểu lãi suất công bố trên ứng dụng ACB One, lãi suất các kỳ hạn 1-2 tháng và 6-12 tháng đồng loạt giảm 0,1%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 1-2 tháng còn 4,5%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 6,05%/năm; kỳ hạn 9 tháng giảm về 6,15%/năm. Hiện mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất tại ACB là 6,25%/năm, trong khi các kỳ hạn 3-5 tháng vẫn được giữ nguyên ở 4,65%/năm.

Trước đó, ACB đã có 3 lần điều chỉnh lãi suất tiết kiệm liên tiếp trong 3 ngày 27, 28 và 29/1.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dựa trên biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 30/1, mặt bằng lãi suất giữa các ngân hàng đang phân hóa rất rõ theo từng kỳ hạn.

Ở kỳ hạn 1 tháng, nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục duy trì mặt bằng thấp. Vietcombank chỉ niêm yết 2,1%/năm, trong khi Agribank, BIDV và VietinBank cùng ở mức 3%/năm. Ngược lại, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đẩy lãi suất lên sát trần 4,75%/năm như BVBank, OCB, PGBank, Sacombank, VPBank...

Kỳ hạn 3 tháng ghi nhận xu hướng tương tự. Các ngân hàng lớn vẫn giữ mức thấp từ 2,4-3,5%/năm, trong khi nhóm ngân hàng tư nhân phổ biến quanh 4,5-4,75%/năm. Một số ngân hàng như LPBank, MBV, Techcombank đã tiệm cận mức cao nhất 4,75%/năm, tạo chênh lệch khá lớn so với khối quốc doanh.

Sang kỳ hạn 6 tháng, mặt bằng lãi suất tăng mạnh và bắt đầu xuất hiện sự cạnh tranh rõ nét. Nhóm quốc doanh chỉ quanh 3,5-5%/năm, trong khi nhiều ngân hàng tư nhân đã vượt mốc 6%/năm. Đáng chú ý, PGBank niêm yết tới 7,1%/năm, cao nhất thị trường ở kỳ hạn này. MBV, Bac A Bank, Techcombank, ABBank cũng nằm trong nhóm dẫn đầu với mức từ 6,5-6,85%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, khoảng cách lãi suất giữa các nhóm ngân hàng được nới rộng hơn. Vietcombank, BIDV, VietinBank duy trì quanh 5,2%/năm, trong khi nhiều ngân hàng tư nhân đã vượt mốc 6,5%/năm. MBV và PGBank niêm yết mức cao nhất 7,2%/năm, cho thấy cuộc đua huy động vốn trung hạn đang nóng lên rõ rệt.

Với kỳ hạn dài 18 tháng, lãi suất tiếp tục được đẩy lên cao ở nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ. PGBank, MBV, Techcombank, Bac A Bank và OCB nằm trong nhóm có lãi suất cao nhất, dao động từ 6,8-7,2%/năm. Trong khi đó, khối ngân hàng quốc doanh vẫn giữ mức thấp hơn đáng kể, phổ biến quanh 5,2-5,3%/năm.

Theo thống kê, từ đầu tháng 1, có 15 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV, Sacombank, VIB, Saigonbank, ACB, BVBank tăng lãi suất huy động. Có 2 đơn vị giảm lãi suất là ACB, PGBank.