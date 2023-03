BIDV nhận 4 giải thưởng về dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân

Năm 2022, BIDV tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng bán lẻ hàng đầu thị trường, dẫn đầu về thị phần tiền gửi, cho vay và khách hàng. Để đạt được các kết quả này, hoạt động ngân hàng bán lẻ BIDV năm 2022 ghi dấu ấn với các bước chuyển mình nỗ lực và sáng tạo.

Chuyển đổi mô hình kinh doanh, lấy khách hàng làm trung tâm

BIDV triển khai các mô hình phục vụ theo phân khúc khách hàng, đẩy mạnh các mô hình bán mới, xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ phù hợp với đặc thù khách hàng, tập trung số hóa quy trình tác nghiệp và đưa sản phẩm dịch vụ lên kênh số.

BIDV quan tâm đến từng điểm chạm trong hành trình khách hàng, lắng nghe khách hàng qua tất cả các kênh (voice, chat, email, zalo, facebook, tiktok…) đồng thời ứng dụng các công cụ tự động, phân tích dữ liệu . Theo đó, nhà băng đã chủ động thực hiện các giải pháp giảm thiểu sự đứt gãy trong trải nghiệm khách hàng là điểm nhấn quan trọng tạo sự khác biệt với các ngân hàng trên thị trường.

Đại diện BIDV nhận giải "Dịch vụ ngân hàng cao cấp Private Banking tốt nhất Việt Nam" (Ảnh: BIDV).

BIDV là ngân hàng TMCP Nhà nước đầu tiên tại Việt Nam triển khai dịch vụ khách hàng giàu có chuẩn thông lệ quốc tế, thành lập Trung tâm khách hàng cá nhân cao cấp Private Banking với không gian trải nghiệm và chất lượng dịch vụ đẳng cấp, hiện đại với đội ngũ giám đốc quản lý tài sản, chuyên gia tư vấn được đào tạo bài bản bởi đối tác tư vấn quốc tế hàng đầu.

Dịch vụ Private Banking và thẻ tín dụng quốc tế cao cấp dẫn đầu thị trường

BIDV xác định các giá trị cốt lõi của dịch vụ Private Banking gồm đối tác tin cậy, kết nối toàn cầu, dịch vụ chuyên biệt và đặc quyền không giới hạn nhằm cung cấp các giải pháp tài chính chuyên biệt, bền vững và khác biệt theo chuẩn mực quốc tế. Các dịch vụ đặc quyền không chỉ mang đến cho khách hàng trải nghiệm đẳng cấp, mà còn là sự quan tâm, chăm sóc toàn diện cho gia đình khách hàng, bao gồm 3 đặc quyền là: Phong cách sống, Bác sỹ gia đình và Trợ lý cá nhân cao cấp.

Trong số các sản phẩm chuyên biệt, Thẻ tín dụng quốc tế cao cấp BIDV Private Banking đã tạo nên sự khác biệt tại thị trường thẻ dành cho khách hàng giàu có. Theo BIDV, ngoài chức năng thanh toán thông minh của một sản phẩm tài chính, đây còn là chiếc thẻ đen quyền lực thể hiện đẳng cấp của chủ thẻ, định danh khách hàng cao cấp hạng Private của BIDV trong và ngoài nước.

Giải thưởng "Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam" được trao cho BIDV (Ảnh: BIDV).

Với hàng nghìn đối tác liên kết rộng khắp thị trường tại các lĩnh vực hàng không, nghỉ dưỡng, ẩm thực, golf, spa, chăm sóc sức khỏe cùng đội ngũ giám đốc quản lý tài sản phục vụ hỗ trợ riêng cho khách hàng, thẻ BIDV Private Banking là chiếc thẻ đồng hành, đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu của khách hàng, đem đến những trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp và tận hưởng cuộc sống thượng lưu.

BIDV đã nhận được cú đúp giải thưởng dành cho phân khúc khách hàng giàu có, gồm "Dịch vụ ngân hàng cao cấp tốt nhất Việt Nam" và "Sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế tốt nhất Việt Nam" năm 2022.

Chuyển đổi công nghệ, tăng tương tác và trải nghiệm mượt trên kênh số

Xác định chuyển đổi công nghệ là cốt lõi để thành công, BIDV tập trung số hóa tối đa sản phẩm dịch vụ. Ứng dụng BIDV SmartBanking cung cấp hệ sinh thái đầy đủ các sản phẩm dịch vụ trên kênh số, bao quát tất cả các nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ và nhiều tính năng gia tăng tiện ích như tạo sổ thu chi, tích lũy Membership Rewards, đổi điểm và hoàn tiền ngay… nâng cao trải nghiệm liền mạch và gắn kết khách hàng.

BIDV cho ra mắt Smart Kids, ngân hàng số đầu tiên trên thị trường dành cho trẻ em, đồng hành cùng cha mẹ giáo dục tài chính sớm cho trẻ với các tính năng, tiện ích vượt trội.

BIDV cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai cho vay mua nhà trên nền tảng Mobile App với ứng dụng BIDV Home tích hợp hệ thống khởi tạo khoản vay tự động (RLOS) giúp số hóa và tự động hóa hành trình cho vay.

Sản phẩm cho vay mua nhà tốt nhất được trao cho đại diện BIDV (Ảnh: BIDV).

Sản phẩm cho vay mua nhà ở của BIDV tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu trong nhiều năm nhờ được chuẩn hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục và áp dụng công nghệ hiện đại giúp rút ngắn thời gian xử lý khoản vay đem lại dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh đó, BIDV Home đã trở thành ứng dụng all-in-one cho hệ sinh thái của sản phẩm vay nhà ở, đem lại trải nghiệm tuyệt vời tại mọi điểm chạm cho khách hàng, tạo kênh bán hàng và tiếp cận khách hàng mới cho chủ đầu tư dự án và BIDV trên nền tảng số.

BIDV nhận giải "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam" lần thứ 8 (Ảnh: BIDV).

Với những thành tựu đạt được, trải qua các vòng phỏng vấn và đánh giá hồ sơ khắt khe, BIDV nhận 4 giải thưởng danh giá do The Asian Banker bình chọn năm nay, gồm Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam lần thứ 8 (Hạng mục State-Owned Retail Bank năm 2023); Dịch vụ ngân hàng cao cấp tốt nhất Việt Nam (Best Private Banking Service in Vietnam); Thẻ tín dụng quốc tế tốt nhất Việt Nam; Sản phẩm cho vay mua nhà tốt nhất Việt Nam.