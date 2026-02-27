Bị "khủng bố" đòi nợ qua điện thoại, người dân cần làm gì?

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công Thương), thời gian gần đây cơ quan này tiếp nhận nhiều phản ánh, khiếu nại liên quan đến hoạt động nhắc nợ, thu hồi nợ. Phổ biến là tình trạng người vay, thậm chí bạn bè và người thân của họ, liên tục nhận các cuộc gọi, tin nhắn mang tính chất đe dọa, quấy rối, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc.

Cơ quan quản lý cũng ghi nhận khi phát sinh tranh chấp, người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc liên hệ, phản ánh và làm việc với các tổ chức tín dụng để được giải quyết thỏa đáng.

Từ phản ánh thực tế và quá trình làm việc với các bên liên quan, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã làm rõ trách nhiệm của các tổ chức tín dụng theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.

Theo quy định, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm, dịch vụ; công khai minh bạch điều kiện giao dịch, mức phí và các chi phí phát sinh. Đồng thời, cần cảnh báo sớm các rủi ro có thể tác động đến tài sản và quyền lợi của khách hàng, đặc biệt với các sản phẩm tài chính có cấu trúc phức tạp.

Một khách hàng từng bị "khủng bố" tin nhắn đòi nợ bất chấp không vay tiền (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài ra, tổ chức tín dụng có nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, nhất là dữ liệu nhạy cảm liên quan đến giao dịch; thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý khiếu nại kịp thời và hiệu quả. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi quấy rối người tiêu dùng dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm gọi điện hoặc nhắn tin trái ý muốn gây phiền hà.

Cơ quan quản lý khuyến nghị người dân cần đọc kỹ điều khoản hợp đồng trước khi ký kết, ưu tiên lựa chọn tổ chức tín dụng được cấp phép và có uy tín trên thị trường. Khi vay tiêu dùng, người vay nên đánh giá kỹ khả năng tài chính, tránh vượt quá năng lực chi trả và xây dựng kế hoạch trả nợ cụ thể nhằm hạn chế phát sinh lãi, phí hoặc rơi vào tình trạng quá hạn.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, không sử dụng biện pháp đe dọa hoặc gây áp lực trái quy định trong quá trình thu hồi nợ; khuyến khích người tiêu dùng chủ động phản ánh các dấu hiệu bất thường để góp phần tạo lập môi trường tiêu dùng minh bạch và an toàn hơn.