Bí ẩn sau logo con bò tót vàng của siêu xe Lamborghini

Lamborghini là nhà sản xuất siêu xe thể thao cao cấp của Italy. Công ty được ông chủ một hãng sản xuất máy kéo lớn tại Italy là Ferruccio Lamborghini thành lập năm 1963. Lamborghini ngay lập tức nhận được sự chú ý khi ra đời bởi thiết kế độc đáo khi bố trí động cơ đặt sau trong khi phần lớn ô tô cá nhân lại có động cơ đặt phía trước.

Hiện tại Lamborghini là công ty con của công ty Audi AG thuộc Tập đoàn Ô tô Volkswagen của Đức.

Một trong những điểm đặc biệt của thương hiệu này chính là logo với hình bò tót, phía sau là tấm khiên đặc trưng. Logo này rất dễ nhận biết và dễ nhớ. Chiếc logo với tên của nhà sáng lập ẩn chứa nhiều điều thú vị không phải ai cũng biết.

Logo đầu tiên của Lamborghini rất khác so với ngày nay. Khi mới được thành lập, logo của hãng được thiết kế là một kim tự tháp đơn sắc, với ba hình tam giác riêng biệt bên trong. Mỗi hình tam giác có ký tự in hoa phía trong bao gồm F, L và C. Các chữ cái này ở kiểu chữ sans serif đơn giản.

Năm 1963, hãng siêu xe cho ra mắt phiên bản đầu tiên của logo mới với biểu tượng hình bò tót màu vàng trên nền chiếc khiên màu đen, viền bạc. Biểu tượng vẫn còn được giữ đến ngày nay.

Các phiên bản logo siêu xe Lamborghini theo thời gian (Ảnh: Fabrikbrands).

Logo Lamborghini được đơn giản hóa hơn trong phiên bản ra đời năm 1974 với hình vẽ đơn sắc.

Sang đến năm 1998, hãng siêu xe thiết kế lại logo theo hướng hiện đại hơn.

Biểu tượng bò tót được thiết kế tỉ mỉ hơn để làm nổi bật hình ảnh cơ bắp - thứ đại diện cho sức mạnh. Tấm khiên viền bạc trước đây cũng được chuyển sang viền vàng.

Dòng chữ Lamborghini màu vàng viết hoa hoàn toàn được thiết kế để mang lại sự rõ ràng và nhất quán. Trên nền đen, phông chữ vàng và hình ảnh bò tót thể hiện sự sang trọng của logo.

Ý nghĩa biểu tượng bò tót

Mặc dù có nhiều thành phần trong logo xe hơi Lamborghini, nhưng phần đáng nhớ nhất là hình ảnh bò tót đang trong tư thế sẵn sàng lao về phía trước. Việc sử dụng động vật để đại diện cho niềm đam mê và tốc độ vốn phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô. Ngoài ra có một số lý do khiến Lamborghini chọn con bò tót đực cho logo.

Ngày nay, theo lý giải của đội ngũ thiết kế, logo liên quan đến việc nhà sáng lập hãng siêu xe vốn sinh cung Kim Ngưu và có niềm đam mê với bộ môn đấu bò tót.

Lamborghini yêu thích đến các trường đấu bò tót và tin rằng bò tót là loài vật vừa mạnh mẽ và vừa tao nhã - biểu tượng hoàn hảo cho một thương hiệu ô tô.

Có một lý do khác được gửi gắm trong hình ảnh bò tót là hãng xe này tin rằng có điểm tương đồng giữa bò tót với ô tô Lamborghini bao gồm cả sức mạnh và tốc độ. Bò tót còn mang ý nghĩa về sức mạnh tại nhiều nước trên thế giới. Thậm chí trong thần thoại Hy Lạp, đây còn là biểu tượng của thần Zeus, chúa tể của tất cả các vị thần.

Màu sắc trên logo của Lamborghini đã thay đổi một vài lần theo lịch sử. Hầu hết thời gian, hãng này đã thử nghiệm các phiên bản đơn sắc. Đôi khi, logo được sử dùng màu đỏ và trắng như một cách để làm nổi bật niềm đam mê và sức mạnh.

Tuy nhiên, màu phổ biến nhất là đen và vàng. Màu đen của tấm khiên phía sau con bò tót tượng trưng cho sự tinh tế, quyền lực và địa vị. Các yếu tố vàng gợi đến sự sang trọng và giàu có.