Động thái mới của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Phiên giao dịch sáng ngày 15/10, cổ phiếu VJC của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet đã nhanh chóng tăng hết biên độ lên 163.100 đồng/cổ phiếu. VJC tăng 3 phiên liên tục, ghi nhận mức tăng 27,5% so với đầu tháng 10. Vốn hoá thị trường đạt trên 96.492 tỷ đồng.

Không chỉ có cổ phiếu VJC, cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, cũng có đà tăng tương đối tốt.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 15/10, cổ phiếu HDB đã tăng lên mức 33.050 đồng/cổ phiếu. Tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng từ đó tăng mạnh.

Hiện, bà Thảo sở hữu 47,47 triệu cổ phiếu VJC của Vietjet, và thông qua công ty Huong Duong Sunny Investment Co. thì bà nắm giữ thêm gần 155 triệu cổ phiếu VJC. Tổng giá trị 202,4 triệu cổ phiếu VJC mà bà Thảo nắm giữ ước tính gần 33.000 tỷ đồng.

Còn tại HDBank, số cổ phiếu cá nhân do bà Thảo nắm giữ và thông qua Công ty cổ phần Sovico lên đến khoảng 526,7 triệu cổ phiếu, ước tính giá trị khoảng 17.500 tỷ đồng.

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tài sản của tỷ phú hiện đang ở mức 4 tỷ USD, tăng thêm so với ngày trước đó là 341 triệu USD, tương ứng với khoảng hơn 9.000 tỷ đồng.

Tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang ở mức 4 tỷ USD (Ảnh: Forbes).

Vietjet được biết đến là hãng hàng không tư nhân lớn tại Việt Nam. Mới đây, hãng đã công bố đặt hàng tàu bay mới, triển khai tự phục vụ mặt đất và trúng thầu dự án tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đến cuối quý II năm nay, đơn vị khai thác 154 đường bay, gồm 109 đường bay quốc tế và 45 nội địa. Hãng vận hành gần 41.000 chuyến, phục vụ 7,5 triệu lượt hành khách và vận chuyển gần 29.000 tấn hàng hóa.

HDBank cũng vừa có động thái đáng chú ý khi hoàn tất phát hành 349,3 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 38.594 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng vốn là xấp xỉ 10%.

Các cổ đông tổ chức tham gia hoán đổi gồm Sky Capital Advisor Pte. Ltd (300 trái phiếu), Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu).

Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là dự kiến trong năm 2025 và đến hết quý II/2026 sau khi hoàn thành thủ tục phát hành tại các cơ quan chức năng.

Các cổ đông ngoại tham gia chuyển đổi tại HDBank (Ảnh: HDBank).

HDBank cũng nâng tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại từ 16,569% lên 24,149%. Ngân hàng cho biết cổ đông thực hiện chuyển đổi từ trái phiếu trong đợt này là nhà đầu tư uy tín, có định hướng nắm giữ lâu dài, đồng hành cùng HDBank.

Kế hoạch dự kiến được thực hiện trong năm nay đến hết quý II/2026 sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trong một diễn biến liên quan, HDBank cũng dự kiến bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ đang nắm giữ là hơn 15 triệu cổ phiếu, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 2/10 đến 29/10. HDBank cho biết mục đích thực hiện nhằm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn cho hoạt động của ngân hàng.