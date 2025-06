Be Group ra mắt BE5X: Nơi tài xế khởi nghiệp một cách dễ dàng, bền vững

Theo đó, Trung tâm BE5X sẽ bao gồm các dịch vụ từ thuê xe tới sở hữu xe, hỗ trợ tiếp cận vay mua xe, hướng tới nguồn thu nhập ổn định, và các quyền lợi hỗ trợ cuộc sống, công việc khác. Nỗ lực này của Be Group nhằm không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ tới người dùng toàn quốc, mà còn đóng vai trò kết nối, kiến tạo trung tâm của hệ sinh thái giao thông - tài chính - nền kinh tế chia sẻ - kinh tế số đang ngày càng lớn mạnh tại Việt Nam.

Kết nối cả hệ sinh thái - tạo bệ phóng nghề nghiệp cho tài xế

Tại lễ ra mắt, BE5X quy tụ nhiều đối tác tên tuổi trong ngành ô tô, tài chính, bảo hiểm, năng lượng như Suzuki, Mitsubishi, GWM, BYD, Selex Motors, PVOIL, Castrol BP, Egreen, VPBank, bảo hiểm OPES, MSIG… Trung tâm kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới, mang lại lợi ích tối đa cho tài xế và khách hàng.

Tại đây, Be Group xây dựng mô hình BE5X được xây dựng dựa trên 5 trụ cột chính - gọi tắt là “5X”, bao gồm: BE - tài xế - hãng xe - ngân hàng - khách hàng.

Bà Vũ Hoàng Yến – Tổng giám đốc Be Group chia sẻ về Trung tâm BE5X

Tài xế là trung tâm của hệ sinh thái. BE5X giúp tài xế dễ dàng bắt đầu, vận hành và phát triển bền vững.

BE sẽ là cầu nối trực tiếp giữa tài xế và các đối tác lớn, mang đến giải pháp toàn diện từ phương tiện, tài chính đến dịch vụ hỗ trợ. Hãng xe/ đơn vị cho thuê xe sẽ giúp tài xế tiếp cận các gói mua, thuê, đổi xe linh hoạt với hỗ trợ bảo dưỡng, bảo hiểm, nhiên liệu chính hãng, tiết kiệm thời gian và chi phí. Ngân hàng sẽ cung cấp thủ tục vay nhanh, đơn giản, minh bạch với điều kiện phù hợp cho tài xế. Trong khi khách hàng được hưởng lợi từ chất lượng dịch vụ tốt hơn khi tài xế được hỗ trợ toàn diện.

“Thay vì tự xoay sở giữa nhiều đơn vị, tài xế chỉ cần tìm đến một nơi là BE5X để được kết nối ngay trên hệ thống. BE không làm thay mọi việc, nhưng là chiếc cầu nối giúp tài xế tiết kiệm thời gian, tiền bạc và rủi ro khi lập nghiệp”, ông Hoàng Công Huấn, Giám đốc phát triển kinh doanh và dự án chiến lược Be Group, chia sẻ.

Cơ hội thực chất cho tài xế công nghệ

BE5X mang sứ mệnh tạo nên hướng đi cụ thể và thiết thực cho nhiều nhóm tài xế công nghệ hiện nay. Trong đó, với những tài xế mới chưa có xe, chưa có vốn và chưa có kinh nghiệm, trung tâm sẽ hỗ trợ họ thông qua các gói thuê xe, vay mua xe hoặc hình thức góp vốn trả dần. Sau đó, tài xế có thể nhanh chóng gia nhập nền tảng Be và bắt đầu công việc.

Với những tài xế đã hoạt động, trung tâm sẽ cung cấp giải pháp nâng cấp hoặc đổi xe, chuyển đổi mô hình hoạt động (như từ beBike sang beCar), hay chuyển sang sử dụng phương tiện chạy điện để tiết kiệm chi phí và gia tăng thu nhập.

Mọi quy trình đều được BE kết nối trực tiếp đến các đối tác với chi phí cạnh tranh và điều kiện rõ ràng. Thay vì phải tự tìm kiếm dịch vụ riêng lẻ hoặc chấp nhận rủi ro tài chính khi vay nóng, tài xế giờ đây có thể xây dựng sự nghiệp một cách bền vững và có người đồng hành.

Hơn 60 đại biểu các hãng xe, ngân hàng, bảo hiểm, tài xế và viện nghiên cứu

Ngay trong ngày ra mắt trung tâm, Be Group đã công bố 3 danh mục hợp tác nổi bật, bao gồm:

Be hợp tác VPBank cho vay siêu tốc qua ứng dụng bePartner, không cần chứng minh thu nhập, lãi suất chỉ từ 5%, hỗ trợ đến 85% giá trị xe mới.

Be hợp tác BYD, GWM (Xe Haval) hỗ trợ thuê xe 4 bánh từ 8 triệu đồng/tháng hoặc mua xe với ưu đãi lên đến 100 triệu đồng, thủ tục nhanh gọn, dịch vụ bảo hành, hậu mãi chính hãng.

Be hợp tác Selex Motors ưu đãi 3 triệu khi mua xe Selex, miễn phí bảo trì và linh hoạt thanh toán qua doanh thu BE. Tài xế BE sẽ được hỗ trợ mua xe với mức giá ưu đãi (giảm đến 3 triệu đồng, con số chính xác sẽ cập nhật theo từng đợt), ưu đãi 30% phí đổi pin cho tài xế, chính sách trả góp linh hoạt theo ngày/tuần thông qua doanh thu từ beBike.

Phiên thảo luận “Đồng hành kiến tạo nền kinh tế số trong kỷ nguyên mới: doanh nghiệp - tài xế - chính sách” với sự tham gia của Be Group, Viện nghiên cứu phát triển TPHCM, Selex Motors, BYD, VPBank, tài xế BE.

Việc ra mắt Trung tâm BE5X không chỉ là bước tiến lớn trong hành trình hỗ trợ tài xế công nghệ mà còn là chiến lược dài hạn nhằm nâng cấp đồng thời cả lực lượng vận hành lẫn chất lượng dịch vụ của Be Group. Khi tài xế có phương tiện phù hợp, nền tảng tài chính vững vàng và được dẫn dắt phát triển nghề nghiệp, họ không chỉ làm chủ hành trình mưu sinh mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng qua mỗi chuyến xe. Từ việc chăm lo cho người vận hành, Be Group đang từng bước nâng chuẩn cho chính hệ sinh thái dịch vụ của mình một cách bền vững.