Bất ổn địa chính trị đẩy giá vàng thế giới tăng vọt

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Phiên hôm qua, mặt hàng này được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều thu mua, khiến chênh lệch 2 chiều mua và bán giảm từ 4 triệu đồng về 3 triệu đồng như hiện tại.

Trong khi đó, giá vàng thế giới hiện tại giao dịch tại 4.798 USD/ounce, tăng 85 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 152,43 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trước đó giảm mạnh song bất ngờ tăng vọt lên sát 4.800 USD/ounce nhờ lực mua vào của giới đầu tư. Dù vậy, giá vàng vẫn giảm khoảng 10% kể từ khi căng thẳng Mỹ - Israel và Iran bắt đầu vào ngày 28/2.

Xung đột cũng khiến giá năng lượng tăng cao, qua đó làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Lãi suất cao thường gây áp lực lên vàng, tài sản không sinh lãi, dù đây vẫn được xem là kênh phòng ngừa lạm phát.

Ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, cho biết lệnh ngừng bắn đang giúp thị trường bình ổn và giảm bớt áp lực. Điều này có thể góp phần hạ nhiệt lạm phát và mở ra khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Tuy nhiên, vị này đánh giá tình hình vẫn rất mong manh. “Nhiều yếu tố cần được đàm phán và mọi thứ có thể dễ dàng đổ vỡ. Đợt phục hồi này có thể chỉ mang tính ngắn hạn, trong khi thị trường vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi rủi ro", ông nói thêm.

Bà Indrani De, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Đầu tư toàn cầu tại FTSE Russell cho biết, diễn biến giá vàng gần đây phản ánh sự va chạm của các yếu tố vĩ mô cạnh tranh đang định hình lại cách các nhà đầu tư tương tác với kim loại này trong ngắn hạn.

Bà cho biết vàng tiếp tục hưởng lợi từ sự bất ổn địa chính trị, nhưng các nhà đầu tư cần nhận ra sự khác biệt giữa các yếu tố cơ bản dài hạn và các xu hướng cũng như thách thức ngắn hạn.

Chuyên gia này cho rằng sức hấp dẫn của vàng với vai trò tài sản trú ẩn an toàn đang phần nào bị suy giảm, khi nhà đầu tư phải đối mặt với chi phí cơ hội ngày càng cao do nắm giữ một tài sản không sinh lời.

Ngoài ra, tình trạng căng thẳng ở Trung Đông đã tạo ra các vấn đề nghiêm trọng về chuỗi cung ứng trên thị trường dầu mỏ, đẩy giá năng lượng lên cao và làm dấy lên nỗi lo ngại lạm phát mới.

Những nỗi lo ngại này đang thúc đẩy kỳ vọng rằng các ngân hàng Trung ương sẽ buộc phải tăng lãi suất. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư phải chấp nhận chi phí cơ hội cao hơn khi phân bổ vốn vào vàng.

Trong khi đó, theo báo cáo mới đây của Bloomberg, Trung Quốc vẫn đẩy mạnh mua vàng trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua số lượng vàng lớn nhất trong hơn một năm qua vào tháng 3 vừa qua, cho thấy một trụ cột hỗ trợ quan trọng đối với kim loại quý vẫn được duy trì, ngay cả khi giá cả chịu áp lực trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.

Còn theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới công bố mới đây, lượng vàng dự trữ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng thêm khoảng 5 tấn.

Tuy nhiên, giá vàng đã giảm 12% trong tháng 3 - mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ năm 2008, khi xung đột lan rộng tại Trung Đông đã thúc đẩy đồng USD tăng giá và làm gia tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ khó có thể cắt giảm lãi suất nếu lạm phát gia tăng.

Sau nhịp tăng mạnh, triển vọng giá vàng thế giới đang được giới chuyên gia theo dõi chặt chẽ, đặc biệt trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ cùng tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, diễn biến sắp tới được nhận định sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông, cũng như mức độ tác động của giá năng lượng đối với lạm phát toàn cầu.