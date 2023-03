Bất ngờ về việc kinh doanh của "ông trùm" đứng sau phim The Glory 2

Ông trùm phim K-drama, lợi nhuận "khủng"

Tờ Korea Herald từng bình luận Studio Dragon là công ty thống trị lĩnh vực sáng tạo nội dung tại Hàn Quốc, nổi tiếng với dòng phim kịch tính (K-drama). Công ty này sẵn sàng trở thành nhà sản xuất toàn cầu cũng như gia tăng tầm ảnh hưởng tại Hàn Quốc với những dự án của mình.

Loạt phim được yêu thích trong thời gian gần đây của Studio Dragon có thể kể đến như The Glory (Vinh quang trong thù hận), Sweet Home (Thế giới ma quái) trên nền tảng Netflix, Island (Hòn đảo ma quái) trên Tving, Shadow Detective (Thanh tra vô hình) trên Disney+. Công ty này dự kiến sẽ sản xuất 35 bộ phim truyền hình dài tập trong năm nay.

Năm ngoái, Studio Dragon được biết đến rộng rãi với loạt phim ăn khách Juvenile Justice (Tòa án vị thành niên), Twenty Five Twenty One (Tuổi 25, tuổi 21). Trước đây công ty này cũng từng hợp tác sản xuất những loạt phim kinh điển như Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh), It's Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao), Mr Queen (Chàng hậu), Vincenzo, Hotel del Luna (Khách sạn bí ẩn).

Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh) là một trong những bộ phim ăn khách của Studio Dragon (Ảnh: Netflix).

Năm 2022, Studio Dragon ghi nhận doanh thu hàng năm cao nhất lịch sử là 697,9 tỷ won (554,3 triệu USD, tương đương 12.511 tỷ đồng), tăng 43,3% so với năm 2021 khi phát hành tổng cộng 32 loạt phim trên toàn thế giới. Công ty cũng công bố lợi nhuận hoạt động kinh doanh lập đỉnh ở mức 65,2 tỷ won (51,7 triệu USD, tương đương 1.169 tỷ đồng), tăng 24% so với năm trước.

"Mặc dù chúng tôi phát hành cùng một số lượng dự án phim so với năm trước, nhưng doanh số bán hàng trong quý IV/2022 đã tăng 28,8%, đạt 190,5 tỷ won (khoảng 3.400 tỷ đồng). Sự thay đổi này đến từ việc lan tỏa nội dung thông qua các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu tăng mạnh", đại diện Studio Dragon cho biết.

Bên cạnh việc phát sóng trên Netflix, hãng sản xuất này còn hợp tác với Disney+, Amazon Prime Video và Tving tại Hàn Quốc.

Theo Studio Dragon, bộ phim Under the Queen's Umbrella (Dưới bóng Trung điện) nằm nhóm 10 bộ phim không nói tiếng Anh toàn cầu của trên Netflix.

Công ty con của CJ ENM

Studio Dragon được thành lập ngày 3/5/2016, ban đầu là bộ phận sản xuất phim truyền hình của công ty giải trí CJ E&M. Năm 2018, CJ E&M được sáp nhập vào CJ ENM và Studio Dragon được tách thành công ty con.

Hiện CJ ENM sở hữu 54,38% của Studio Dragon. Những cổ đông có tên tuổi khác có thể kể đến như Naver Corporation, Netflix Worldwide Production, ngoài ra còn có sự tham gia của quỹ đầu tư PineBridge Invesstments Asia, Samsung Asset management, Norges Bank Investment, Theo Vanguard Group.

Studio Dragon phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tháng 11 năm 2017. Hiện cổ phiếu của hãng này niêm yết trên sàn Korea Exchange.

Lịch sử giá cổ phiếu của Studio Dragon (Nguồn: Investing).

Giá cổ phiếu của Studio Dragon hiện mức 80.100 won (khoảng 1,43 triệu đồng/cổ phiếu). Sau khi phần 1 của bộ phim Vinh quang trong thù hận phát sóng ngày 30/12/2022, giá cổ phiếu của công ty này đi ngang trong khoảng từ 75.500-85.000 won (tương đương 1,35- 1,52 triệu đồng/cổ phiếu). Trước đó hồi giữa tháng 12, cổ phiếu này lập đỉnh khi giá đạt gần 90.000 won (1,61 triệu đồng/cổ phiếu).

Điều hành Studio Dragon là CEO Jinnie Choi. Công ty này hiện đang quản lý 133 đạo diễn và biên kịch. Tính đến tháng 6/2022, hãng này có 166 nhân viên.