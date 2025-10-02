Hà Nội: Thu giữ 660 khẩu súng đồ chơi trẻ em nhập lậu

Ngày 26/9, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 163, ngõ 75, đường Phú Diễn (phường Phú Diễn, Hà Nội). Chủ hộ kinh doanh được xác định là bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1997).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán 660 khẩu súng đồ chơi mang nhãn mác “Made in Israel”. Toàn bộ số hàng đều do nước ngoài sản xuất, song chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp.

Đây là hành vi vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa nhập khẩu. Ngay sau đó, Đội QLTT số 1 đã lập biên bản, tiến hành niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng.

660 khẩu súng đồ chơi mang nhãn mác “Made in Israel” nhập lậu đã bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: Minh Châu).

Đại diện Chi cục QLTT Hà Nội nhấn mạnh, những loại đồ chơi có hình dáng giống súng, lựu đạn, dao găm, cung nỏ… đều nằm trong danh mục hàng hóa bị cấm lưu thông trên thị trường vì ảnh hưởng xấu tới nhân cách, sức khỏe trẻ em và có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự xã hội. Các hành vi buôn bán, tàng trữ, cho trẻ em sử dụng đồ chơi này đều bị xử phạt nghiêm theo quy định.

Hiện nay, pháp luật quy định nhiều chế tài mạnh mẽ đối với các vi phạm liên quan đến đồ chơi nguy hiểm. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 30 Nghị định 130/2021/NĐ-CP, mức phạt tối đa có thể lên tới 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp sản phẩm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định mức phạt đến 80 triệu đồng cho hành vi vi phạm quản lý, sử dụng đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Ngoài ra, theo Nghị định 98, người buôn bán hàng cấm có thể bị xử phạt từ 1 đến 100 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Đồ chơi vốn là công cụ giúp trẻ phát triển trí tuệ, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và kỹ năng xã hội. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc tiếp xúc sớm với các sản phẩm mang tính chất bạo lực có thể tạo nên tác động lâu dài.

Thay vì khuyến khích sự sáng tạo, tình yêu thương và khả năng giải quyết vấn đề, những món đồ như súng, dao, kiếm giả lại khiến trẻ dễ bắt chước hành vi hung hăng, hình thành thói quen xấu ngay từ tuổi ấu thơ.

Không ít trường hợp, đồ chơi bạo lực còn gây nguy hiểm trực tiếp. Nhiều sản phẩm thiết kế kém an toàn có thể gây thương tích trong quá trình sử dụng, từ trầy xước, va đập đến tai nạn nghiêm trọng.

Minh Châu