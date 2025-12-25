Giá xăng giảm 3 phiên liên tiếp, có loại giảm hơn 600 đồng/lít

Chiều 25/12, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định giảm 520 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 620 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 18.710 đồng/lít và xăng RON 95 là 19.000 đồng/lít.

Tương tự, dầu diesel tiếp tục giảm 220 đồng/lít còn 17.250 đồng/lít, dầu hỏa giảm 230 đồng/lít về 17.700 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut bật tăng 220 đồng/kg lên mức 13.380 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 3 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 26 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 27 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý II là hơn 5.614 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.084 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, ngày 11/12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định 46 bãi bỏ toàn bộ Quyết định 53/2012 của Thủ tướng về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Quyết định 53/2012 không còn hiệu lực pháp lý. Toàn bộ quy định trong quyết định này gồm lộ trình, thời điểm, tỷ lệ bắt buộc pha trộn nhiên liệu sinh học (như E5, E10) vào xăng dầu truyền thống đều không còn được áp dụng.

Bộ Công Thương nhận định, sau gần một thập kỷ triển khai, Quyết định 53/2012 đã góp phần mở đường cho nhiên liệu sinh học tại Việt Nam, tuy nhiên cũng bộc lộ nhiều bất cập khi bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng, do vậy cần phải thay thế.

Ngày 7/11, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 50/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 (pha 5% ethanol vào xăng RON 92) để sử dụng cho động cơ xăng được triển khai đến hết tháng 12/2030.

Ngoài ra, dầu diesel sinh học B5, B10 chưa bắt buộc phải phối trộn để sử dụng cho động cơ diesel. Bộ Công thương khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và kinh doanh các mặt hàng dầu diesel sinh học này.