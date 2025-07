Bão Wipha tiến vào đất liền, các chuyến bay bị hoãn, hủy ra sao?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 7h ngày 22/7, bão Wipha (bão số 3) đang ngay sát bờ biển phía Đông của Hưng Yên - Ninh Bình, cách Hưng Yên khoảng 25km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 45km về phía Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trước diễn biến phức tạp của bão Wipha, Cục Hàng không quyết định để 2 sân bay Vân Đồn và Cát Bi tạm dừng hoạt động bay từ 23h ngày 21/7 đến 12h ngày 22/7. Toàn bộ chuyến bay sẽ phải hủy, hành khách được bố trí hành trình mới sau khi sân bay khai thác trở lại.

Cơ quan quản lý hàng không yêu cầu sân bay Nội Bài và sân bay Thọ Xuân tiếp tục theo dõi các bản tin khí tượng, đề xuất điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp. Đối với các hãng bay, Cục Hàng không yêu cầu chủ động thông báo cho hành khách thông tin điều chỉnh kế hoạch bay để có kế hoạch đi lại phù hợp.

Do ảnh hưởng của bão Wipha, Vietnam Airlines đã tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác tại một số sân bay trong ngày 22/7 nhằm đảm bảo an toàn khai thác.

Tại sân bay Vân Đồn, các chuyến bay VN1286 và VN1287 giữa TPHCM và Vân Đồn sẽ được điều chỉnh giờ khai thác, dự kiến hạ cánh sau 14h.

Tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), các chuyến VN1176, VN1177 giữa TPHCM và Hải Phòng và các chuyến VN1670, VN1671 giữa Đà Nẵng và Hải Phòng cũng sẽ được lùi giờ khai thác, hạ cánh sau 14h cùng ngày.

Tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), các chuyến VN1276, VN1277, VN7264, VN7265 giữa TPHCM và Thọ Xuân sẽ khởi hành sớm, cất cánh tại Thọ Xuân trước 11h. Trong khi đó, các chuyến VN1278, VN1279, VN7268, VN7269, VN7276 và VN7277 trong ngày sẽ bị hủy.

Hãng cũng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời đưa ra phương án khai thác phù hợp tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

2 sân bay Vân Đồn và Cát Bi tạm dừng hoạt động bay từ 23h ngày 21/7 đến 12h ngày 22/7 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng cho biết nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế khác trong ngày 22/7 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi cơn bão Wipha.

Do vậy, hãng khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt hành trình, kể cả khi tín hiệu cài dây đã tắt, nhằm đảm bảo an toàn bay trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Theo thông tin từ Bamboo Airways, trong ngày 21/7, do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão, sân bay Nội Bài phải đổi đầu đường băng cất hạ cánh. Bên cạnh đó, mây dông kéo dài từ khu vực phía Nam sân bay Nội bài đến Vinh khiến máy bay của các hãng phải bay vòng để tránh vùng thời tiết xấu.

Việc này khiến thời gian bay của mỗi chuyến kéo dài thêm từ 15 đến 25 phút. Do đó, các chuyến trở về Hà Nội sau 9h sáng cùng ngày đều phải hạ cánh trễ so với dự kiến nhằm đảm bảo an toàn.

Cục Hàng không yêu cầu các sân bay và công ty quản lý bay khu vực tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng chống ảnh hưởng của bão đến hạ tầng kỹ thuật của sân bay và tàu bay trên sân đỗ.

Đặc biệt lưu ý đến tình trạng của hệ thống thoát nước tại sân bay để bảo đảm tránh tình trạng ngập nước do mưa to trong và sau bão, đồng thời chủ động phối hợp và thực hiện nghiêm túc các phương án phòng chống bão của chính quyền địa phương triển khai.

Đối với Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, Cục Hàng không yêu cầu chủ động ban hành các văn bản triển khai các chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Hàng không và tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống thiên tai tại các cảng hàng không, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định.

Sau khi bão tan, các đơn vị cũng cần tập trung nguồn lực thực hiện ngay các nhiệm vụ để đưa hoạt động khai thác trở lại bình thường.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng lưu ý các đơn vị do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kèm mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt tại các sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Do vậy, Cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm các chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ để đơn vị này kịp thời nắm bắt thông tin và có các chỉ đạo tiếp theo.