Bảo hiểm PVI hoàn thành mục tiêu khát vọng 2021: 10.000 tỷ đồng doanh thu

Dân trí Bảo hiểm PVI vừa hoàn thành vượt mốc 10.000 tỷ đồng doanh thu năm 2021, chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập PVI (1996-2021).

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 kéo dài, việc đạt đươc mục tiêu kỳ vọng của Bảo hiểm PVI là điểm sáng trên thị trường.

Làn sóng Covid lần thứ tư ập đến đã tác động nặng nề lên nền kinh tế Việt Nam và đặc biệt là khu vực miền Nam, nơi có rất nhiều đơn vị thành viên lớn của Bảo hiểm PVI đang hoạt động. Nền kinh tế bị đình trệ, đứt gẫy chuỗi cung ứng, xáo trộn thị trường lao động và sức đề kháng của nhiều doanh nghiệp suy giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, với chiến lược kinh doanh đúng đắn cùng với các giải pháp linh hoạt, thích ứng đã được đề ra trước đó giúp Bảo hiểm PVI vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng: dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần và duy trì vị trí số 1 thị trường về hiệu quả kinh doanh cũng như đứng đầu về các chỉ tiêu tài chính khác như vốn điều lệ, tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận trước thuế và tỉ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu…

Với những kết quả kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận xuất sắc trong giai đoạn 2020 - 2021, Bảo hiểm PVI là đơn vị bảo hiểm duy nhất lọt Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam do Vietnam Report công bố. Còn theo bảng xếp hạng PROFIT500 (Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam), Bảo hiểm PVI đứng thứ 66/500 doanh nghiệp tư nhân (tăng 9 bậc so với năm 2020) và đứng thứ 133/500 doanh nghiệp (mọi thành phần) có lợi nhuận tốt nhất (tăng 20 bậc so với năm 2020).

Không chỉ tập trung phát triển kinh doanh, Bảo hiểm PVI còn luôn tích cực chung tay cùng xã hội, cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19. Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, Bảo hiểm PVI luôn triển khai thiết thực chủ trương của Chính phủ về thực hiện "mục tiêu kép": vừa phòng chống dịch, vừa phát triển hoạt động kinh doanh. Bảo hiểm PVI là một trong những đơn vị đầu tiên ủng hộ hàng tỷ đồng cho Quỹ vắc xin của Chính phủ và các bệnh viện tuyến đầu chống dịch, phối hợp với Công đoàn ngành Y tế triển khai Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành y tế…

Chính từ những hoạt động thiết thực này, cùng với kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh, Bảo hiểm PVI cũng là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất của Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ Thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội Tốt nhất Việt Nam 2021 (Best CSR Insurance Company - Non Life - Vietnam 2021) và Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ Tốt nhất Việt Nam 2021 (Best Non - Life Insurance Company) từ tạp chí International Finance (Vương quốc Anh).

Khép lại 1 năm đầy biến động nhưng với rất nhiều trái ngọt, Bảo hiểm PVI tiếp tục tự tin bước vào năm 2022 với các đỉnh cao mới, khát vọng mới, sẵn sàng trong hành trình ghi dấu ấn trên bản đồ bảo hiểm của khu vực Đông Nam Á và thế giới.

