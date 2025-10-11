Bảo hiểm bồi thường gần 1.675 tỷ đồng cho khách bị thiệt hại do 2 cơn bão

Thông tin từ Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), trên cơ sở báo cáo của toàn bộ doanh nghiệp bảo hiểm, tính đến ngày 10/10, tình hình thiệt hại do bão số 10 và số 11 gây ra tổn thất về người và tài sản rất nặng nề.

Thiệt hại về người có 7 vụ số tiền bảo hiểm ước tính là 745 triệu đồng.

Với bảo hiểm phi nhân thọ, tính đến ngày 10/10, các doanh nghiệp bảo hiểm đã tiếp nhận được 3.748 thông tin thiệt hại về bảo hiểm phi nhân thọ, sức khỏe, ước tính bồi thường là 1.674 tỷ đồng. Trong đó bảo hiểm tài sản kỹ thuật là hơn 1.000 vụ, thiệt hại ước tính gần 1.593 tỷ đồng. Số vụ bảo hiểm xe cơ giới là 2.650 vụ, thiệt hại ước tính hơn 76 tỷ đồng…

"Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, đến thời điểm hiện tại số tiền thiệt hại chủ yếu thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất", Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm cho hay.

Các doanh nghiệp đang khẩn trương thẩm định, đánh giá thiệt hại và triển khai chi trả bồi thường theo quy định, nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm khắc phục hậu quả.

Bên cạnh việc đánh giá và chi trả bồi thường, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và các doanh nghiệp bảo hiểm cũng phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ khách hàng, rà soát hợp đồng và hướng dẫn quy trình bồi thường nhanh chóng, minh bạch.

Công tác thống kê, giám định và chi trả bồi thường vẫn đang được toàn ngành bảo hiểm tích cực triển khai để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm, đồng thời góp phần ổn định đời sống và sản xuất sau thiên tai.

Ảnh hưởng mưa lũ xảy ra tại Thái Nguyên (Ảnh: Thành Đông).

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trưa 9/10 cho thấy trong khoảng 2,5 tháng qua (từ 22/7 đến nay), Việt Nam liên tiếp phải ứng phó với 9 cơn bão (từ số 3 đến số 11). Trong đó 5 cơn bão (3, 5, 9, 10, 11) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đặc biệt bão số 10 và số 11 gây lũ lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản

Từ đầu năm đến nay thiên tai làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương; trên 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; trên 555.000ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng, thiệt hại.

Tổng thiệt hại ước tính về kinh tế trên 33.500 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2024 thiệt hại về người bằng 47%, về kinh tế bằng khoảng 37%).

Chỉ riêng mưa lũ sau bão số 11 đã là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Lũ chồng lũ xảy ra trên diện rộng. Các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm xuất hiện cùng lúc như lũ vượt lịch sử, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.