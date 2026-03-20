Bão giá dầu thử thách giới đầu tư, AI nổi lên thành cứu cánh

Ông Maxence Visseau gần như thức trắng 48 tiếng đồng hồ. Khi xung đột tại khu vực Trung Đông bất ngờ nổ ra, vị chuyên gia chiến lược vĩ mô này đối mặt với một núi dữ liệu khổng lồ.

Để không bị thị trường "nuốt chửng", ông quyết định giao việc cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong bối cảnh thị trường bị “bội thực” thông tin và biến động mạnh, AI đang trở thành công cụ tăng tốc xử lý dữ liệu (Ảnh: Britannica).

"Máy xúc" AI giữa tâm bão thông tin

Theo Bloomberg, những diễn biến dồn dập từ các đòn đáp trả tại Trung Đông đã khiến giới giao dịch toàn cầu choáng ngợp. Giá dầu Brent có thời điểm dựng đứng, tăng tới 11% lên hơn 119 USD/thùng chỉ trong ngày 19/3. Trước sức ép phải ra quyết định tính bằng giây, AI đang trở thành "phao cứu sinh" đắc lực.

Ông Visseau, nhà sáng lập công ty đầu tư Arkevium, đã dùng mô hình Claude để chạy song song nhiều kịch bản thị trường. Công cụ này giúp ông cắt giảm tới 80% thời gian nghiên cứu. Vừa theo dõi các vụ đánh chặn tại UAE, ông vừa yêu cầu AI so sánh tiền lệ lịch sử và đánh giá hiệu ứng lan tỏa lên các lớp tài sản.

Việc tăng tốc độ xử lý thông tin đang là vũ khí tối thượng. Bà Jian Shi Cortesi, một chuyên gia đầu tư, ví von rằng trước đây việc đọc tin tức giống như đào đất bằng xẻng. Giờ đây, với ChatGPT hay Gemini, bà có trong tay một chiếc máy xúc khổng lồ. Thời gian phân tích một doanh nghiệp rút ngắn từ vài ngày xuống chưa tới một ngày.

Không chỉ đọc tin, AI còn giúp "đào" dữ liệu lịch sử trong tích tắc. Tại quỹ VanEck, chiến lược gia Anna Wu đã dùng AI để rà soát 100 năm lịch sử các đợt tăng giá dầu do xung đột. Bà yêu cầu hệ thống đối chiếu thêm lạm phát và tăng trưởng toàn cầu để tìm ra loại tài sản trú ẩn an toàn nhất.

Ông Gustavo Pessoa từ quỹ Legacy Capital (Brazil) cũng đang tận dụng AI để theo dõi sát sao eo biển Hormuz. Từ việc phân tích loại tàu chở dầu, độ co giãn nhu cầu cho đến ước tính sản lượng cần thiết để ổn định thị trường, tất cả đều được AI tính toán nhanh gọn.

Cú sốc năng lượng "thử lửa" chứng khoán châu Á

Trong khi giới giao dịch phương Tây bận rộn với các mô hình AI, thì tại châu Á, một bài kiểm tra khắc nghiệt đang diễn ra. Theo Reuters, khu vực này đang chịu cú đánh mạnh nhất từ cú sốc năng lượng do mức độ phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung dầu mỏ Trung Đông.

Hàn Quốc là một ví dụ đầy ám ảnh. Chỉ số KOSPI của nước này đã ghi nhận mức giảm trong ngày kỷ lục, lao dốc hơn 12% vào ngày 4/3. Cú sập này đã dội một gáo nước lạnh vào "cơn sốt" lợi nhuận mà thị trường châu Á vừa dày công xây dựng trước đó.

Thực tế, đà tăng rực rỡ của chứng khoán châu Á từ cuối năm ngoái không đến từ dòng tiền đầu cơ mù quáng. Dữ liệu cho thấy cổ phiếu tăng nhờ triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp thực sự cải thiện, đặc biệt là trong chuỗi cung ứng hạ tầng AI toàn cầu. Mức định giá (P/E) của khu vực thậm chí đã giảm 11%, nhưng giá cổ phiếu vẫn đi lên.

Sự "lệch pha" hiếm hoi này được dẫn dắt bởi Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Các ông lớn như TSMC, Samsung Electronics hay SK Hynix liên tục báo lãi đậm nhờ giá chip nhớ leo thang. Làn sóng trung tâm dữ liệu AI cũng kéo theo sự bùng nổ của giá đồng, nhôm và vật liệu cơ bản tại nhiều quốc gia châu Á.

Tuy nhiên, mọi cỗ máy AI đều cần điện năng để hoạt động. Xung đột nổ ra khiến giá năng lượng đắt đỏ, đe dọa trực tiếp đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp "đào vàng" trong chuỗi cung ứng công nghệ. Nếu thiếu năng lượng, câu chuyện tăng trưởng rực rỡ của châu Á sẽ lập tức bị bẻ gãy.

AI “ngốn điện”, giá năng lượng tăng đang bào mòn lợi nhuận và đe dọa đà tăng trưởng công nghệ châu Á (Ảnh: Reuters).

Điểm yếu chí mạng và rủi ro từ "trợ lý ảo"

Khi động lực xuất khẩu công nghệ bị đe dọa, tiêu dùng nội địa đáng lẽ phải là trụ đỡ. Thế nhưng, Reuters chỉ ra đây lại là điểm yếu chí mạng của châu Á. Tăng trưởng bán lẻ tại Trung Quốc, Hàn Quốc hay Đài Loan (Trung Quốc) hiện chỉ lẹt đẹt quanh mức 1%.

Điểm sáng hiếm hoi nằm ở các thị trường như Việt Nam hay Ấn Độ, với mức tăng trưởng tiêu dùng nội địa đạt 8-10%. Dù vậy, nhìn trên bình diện toàn khu vực, các nhóm ngành bán lẻ hay y tế đều không có sự bứt phá về lợi nhuận. Châu Á vẫn đang sống dựa quá nhiều vào "hơi thở" của nhu cầu bên ngoài.

Quay trở lại với câu chuyện đầu tư, sự phụ thuộc vào AI cũng mang đến những rủi ro khó lường. Một chuyên gia từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cảnh báo AI có thể khuếch đại tâm lý bầy đàn, khiến thị trường biến động cực đoan hơn. Công nghệ này đôi khi vẫn mắc lỗi và đưa ra dữ liệu sai lệch.

Sự trỗi dậy của AI đang đe dọa trực tiếp đến nhân sự ngành tài chính. Bà Cortesi thẳng thắn thừa nhận AI hiện là trợ lý nghiên cứu xuất sắc nhất, có thể phân tích báo cáo theo đúng phong cách Warren Buffett. "Tôi có thể không cần đến các chuyên viên phân tích cấp thấp nữa", bà chia sẻ.

Tuy nhiên, AI không phải là viên đạn bạc. Ông John Foo, một nhà đầu tư kỳ cựu, nhấn mạnh AI chỉ là công cụ bổ trợ. Quyết định xuống tiền cuối cùng vẫn đòi hỏi trực giác, sự nhạy bén và kinh nghiệm thực chiến - những yếu tố mà máy móc vẫn chưa thể sao chép trong 2-3 năm tới.