Vàng bốc hơi 1.000 USD: Cú sốc giá dầu đánh gục "hầm trú ẩn"

Cú rơi lịch sử xóa sạch thành quả tăng trưởng

Theo Bloomberg, thị trường kim loại quý vừa chứng kiến một cơn chấn động cực mạnh. Giá vàng giao ngay lao dốc hơn 4%, lùi sâu về mốc 4.612 USD/ounce. Đây là phiên giảm thứ 7 liên tiếp, đánh dấu mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2.

Hợp đồng vàng tương lai cũng không thoát khỏi vòng xoáy bán tháo khi bốc hơi 5,9%. Nếu so với mức đỉnh lịch sử hơn 5.600 USD thiết lập hồi tháng 1, mỗi ounce vàng đã bốc hơi hơn 1.000 USD. Cú sụt giảm này gần như xóa sạch hoàn toàn thành quả tăng giá 30% từ đầu năm 2026.

Tại các thị trường lớn khác, đà giảm cũng diễn ra vô cùng khốc liệt. Ở châu Âu, giá vàng xuyên thủng mốc 4.000 EUR/ounce, phá vỡ mức đỉnh vừa lập cách đây 9 tuần. Tại Anh, kim loại này mất hơn 10,5% chỉ trong một tuần, lùi về dưới 3.400 GBP/ounce.

Giá vàng giảm phiên thứ 7 liên tiếp khi căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao (Ảnh: Invezz).

Bạc thậm chí còn chịu tổn thất nặng nề hơn người anh em của mình. Theo The Post, giá bạc tương lai đã rơi tự do từ mốc gần 120 USD xuống chỉ còn hơn 70 USD/ounce. Có thời điểm trong tuần, kim loại này bốc hơi tới 21,7% giá trị, chạm đáy 6 tuần.

Các kim loại quý khác cũng chìm trong sắc đỏ ảm đạm. Bạch kim giảm 3,7% xuống còn 1.949 USD/ounce. Trong khi đó, Palladium cũng để mất 2,4%, lùi về mức 1.440 USD/ounce giữa làn sóng bán tháo lan rộng.

Nhìn lại quá khứ, những cú sụt giảm mạnh như hiện tại không phải chưa từng xảy ra. Lịch sử từng ghi nhận cú rơi 13,2% vào năm 1980, đẩy vàng vào chu kỳ giảm giá kéo dài 2 thập kỷ. Các đợt lao dốc năm 1983 hay sự kiện năm 2013 cũng từng khiến giới đầu tư hoảng loạn.

"Hiệu ứng domino" từ năng lượng và lãi suất

Nguyên nhân sâu xa của đợt tháo chạy này đến từ sức nóng của thị trường năng lượng. Căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông đã khiến tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz bị đe dọa. Tuyến đường này vốn gánh vác tới 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Hệ quả tất yếu là giá vàng đen vọt tăng chóng mặt trên các sàn giao dịch. Giá dầu chuẩn Brent có thời điểm chạm mốc 119 USD/thùng trước khi neo quanh ngưỡng 104 USD. Một quan chức Mỹ tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc điều thêm binh sĩ tới Trung Đông, báo hiệu căng thẳng có thể tiếp diễn.

Theo Reuters, lạm phát tăng trở lại đã trói tay các ngân hàng Trung ương lớn. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo xung đột tại Trung Đông khiến triển vọng kinh tế trở nên vô cùng bất định. Ngân hàng Trung ương Canada cũng nhận định rủi ro lạm phát đang tăng cao do giá năng lượng đắt đỏ.

Thị trường hiện dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không thể nới lỏng chính sách trước tháng 6/2027. Mức dự báo này chậm hơn tới một năm so với những kỳ vọng lạc quan trước đó. Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận cơ quan này đang kẹt giữa rủi ro lạm phát tăng và thị trường việc làm suy yếu.

Bà Tracy Schuchart, kinh tế trưởng tại NinjaTrader, chia sẻ với The Post rằng thị trường đang định giá lại lạm phát. Vàng vốn không sinh lời, do đó chi phí cơ hội để nắm giữ tài sản này đã tăng vọt. Đây chính là lý do cốt lõi khiến vàng bị bán tháo mạnh tay.

Giới phân tích cảnh báo tình trạng này có thể tạo ra kịch bản "đình lạm" đáng sợ. Khi giá xăng tại Mỹ tăng lên 3,88 USD/gallon, lạm phát sẽ kết hợp với tăng trưởng chậm lại. Môi trường này đặc biệt bất lợi cho các kim loại công nghiệp nhạy cảm với lãi suất như bạc.

Dòng tiền xoay trục và rủi ro phía trước

Trong bối cảnh tài chính biến động, thói quen của giới đầu tư đang thay đổi chóng mặt. Các chuyên gia tại SP Angel cho rằng giá vàng chịu áp lực lớn từ hoạt động chốt lời. Việc nhà đầu tư rút tiền để chuyển sang các kênh mới như năng lượng là điều dễ hiểu khi thị trường rung lắc.

Ông Daniel Ghali, chiến lược gia tại TD Securities, nhận định vàng hiện được nắm giữ rộng rãi nhằm phòng ngừa mất giá tiền tệ. Tuy nhiên, nền tảng của xu hướng này đang dần suy yếu. Ông cảnh báo rủi ro giảm giá trong ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế trên thị trường.

Đồng USD tăng giá mạnh mẽ cũng đang tạo áp lực khổng lồ. Nhà đầu tư Eric Schiffer nhận định đồng bạc xanh đang bóp nghẹt các kênh đầu tư truyền thống. USD hiện trở thành nơi trú ẩn nổi bật hơn cả trái phiếu và kim loại quý.

Dòng tiền đang rút ra ồ ạt khỏi các quỹ đầu tư lớn trên toàn cầu. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares ghi nhận chuỗi giảm quy mô liên tiếp. Cổ phiếu các công ty khai thác vàng thuộc quỹ VanEck Gold Miners ETF cũng bị bán tháo, xóa sạch đà tăng từ đầu năm.

Các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy đang bán vàng để bù lỗ cho các khoản đặt cược vào dầu (Ảnh: Bloomberg).

Một rủi ro lớn khác đến từ động thái của các ngân hàng Trung ương. Theo chuyên gia từ Natixis, sau nhiều năm gom hàng kỷ lục, các quốc gia có thể quay đầu bán ròng vàng. Mục đích là để bảo vệ đồng nội tệ hoặc tài trợ cho hóa đơn nhập khẩu năng lượng đắt đỏ.

Điển hình như Ngân hàng Trung ương Ba Lan, đơn vị mua vàng nhiều nhất 3 năm qua. Cơ quan này đang đề xuất dùng lợi nhuận từ dự trữ vàng để tài trợ chi tiêu quốc phòng. Động thái này cho thấy vàng có thể bị mang ra chốt lời ở cấp độ quốc gia.

Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận những điểm sáng cục bộ từ giới đầu tư cá nhân. Trong khi các quỹ ETF phương Tây liên tục xả hàng, nhu cầu mua vàng vật chất lại tăng. Nhiều người dân vẫn ưu tiên tích trữ vàng thỏi và tiền xu như một thói quen phòng thủ truyền thống.

Vàng và bạc đang chịu một cú sốc kép từ mặt bằng lãi suất cao và sự trỗi dậy của giá dầu. Ông Kenin Spivak, Chủ tịch SMI Group, đánh giá việc kim loại quý giảm giá giữa lúc thế giới bất ổn là điều đi ngược trực giác. Tuy nhiên, nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục kéo dài, không ai có thể dám chắc về sự ổn định của mức giá hiện tại.