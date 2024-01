Bán than cho EVN và tỷ phú Long, một công ty cùng AEON xây TTTM 5.200 tỷ

Ngày 1/1, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh đưa tin về lễ khởi động dự án trung tâm thương mại tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Dự án này có tổng diện tích quy hoạch trên 13ha. Tổng mức đầu tư trên 5.200 tỷ đồng, là trung tâm thương mại hạng I với tổng diện tích sàn 208.000m2.

Chủ đầu tư dự án này là Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Phát và Công ty TNHH AEON Việt Nam.

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành thủ tục hành chính liên quan vào quý I/2024; thi công xây dựng công trình từ quý I/2024 đến quý IV/2025 và sẽ đưa vào hoạt động từ quý IV/2025 đến quý I/2026.

Trước đó, tập đoàn này đã hợp tác cùng AEON Việt Nam để xây dựng trung tâm thương mại Aeon Mall tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Tập đoàn Việt Phát là ai?

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Phát được thành lập vào tháng 12/2018. Trụ sở chính tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM.

Hiện tại vốn điều lệ của doanh nghiệp là 1.768 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1979). Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là bán buôn kim loại và quặng kim loại (không bao gồm vàng miếng).

Khi mới thành lập, tập đoàn này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Những cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp gồm ông Nguyễn Văn Bình (góp 277,5 tỷ đồng, tương đương 55,5% vốn điều lệ), ông Nguyễn Xuân Trường (góp 62,5 tỷ đồng, tương đương 12,5% vốn điều lệ), ông Mai Quang Hợp (10,5% vốn điều lệ), ông Nguyễn Văn Đức (9,5% vốn điều lệ) và bà Lê Thị Thanh Lệ (nắm giữ 12% vốn điều lệ).

Ông Bình, ông Đức và bà Lệ có cùng địa chỉ thường trú.

Thông tin về cổ đông góp vốn thành lập mới Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Phát (Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Các cổ đông sáng lập nói trên đều là nhân sự cấp cao của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát (mã chứng khoán: VPG). Ông Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Văn Đức là Tổng giám đốc. Bà Lê Thị Thanh Lệ là Phó tổng giám đốc.

Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát

Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát ban đầu là một công ty dịch vụ vận tải chuyên vận tải nội địa được thành lập từ năm 2008. Sau này, công ty này tập trung vào hoạt động kinh doanh, thương mại khoáng sản bao gồm quặng sắt, than cốc, than nhiệt, thép.

Công ty này là đơn vị cung ứng khoáng sản cho Công ty TNHH Thép DongBu Việt Nam, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty cổ phần Thép Hòa Phát, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Trong lĩnh vực bất động sản, báo cáo thường niên năm 2022 cho biết tập đoàn này đang là chủ đầu tư, thi công 6 dự án tại TP Hải Phòng và TP Hà Nội bao gồm: Khu nhà ở thương mại tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (tên thương mại là Việt Phát South City) với 174 căn nhà liền kề.

Ông Nguyễn Văn Bình, ông Nguyễn Văn Đức và bà Lê Thị Thanh Lệ (Nguồn: Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát).

Thứ 2 là thi công san lấp mặt bằng gói thầu thuộc dự án Bắc Sông Cấm với quy mô khoảng 76,5ha. Thứ 3 là dự án cảng thủy nội địa Việt Phát tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tổng mức đầu tư 419 tỷ đồng.

Thứ 4 là cụm công nghiệp Đò Nống tại huyện An Dương, TP Hải Phòng (47ha, 660 tỷ đồng). Thứ 5 là dự án nâng cấp cải tạo tòa nhà số 2 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Thứ 6 là dự án phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị tại 80 Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng (800 tỷ đồng).

Đến tháng 5/2023, tập đoàn này thông qua đơn vị thành viên là Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Tiên Thanh cũng đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Thanh tại các xã Cấp Tiến và Tiên Thanh, TP Hải Phòng.

Khu công nghiệp này có quy mô khoảng 410,5ha. Tổng mức đầu tư là 4.597 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 919 tỷ đồng và vốn huy động là 3.678 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh chính, tháng 8/2023, doanh nghiệp này cùng 2 đối tác Indonesia trúng gói thầu hơn 6.000 tỷ đồng cung cấp than cho nhà máy Sông Hậu 1.

Báo cáo tài chính quý III/2023 cho biết, ông Bình góp 217,1 tỷ đồng trong hơn 842 tỷ đồng vốn điều lệ (chiếm tỷ lệ 25,8% vốn). Bà Lệ sở hữu 4,53% vốn. Ông Đức sở hữu 3,37%.

Thông tin về vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát tại cuối quý III/2023 (Nguồn: BCTC).

9 tháng đầu năm 2023, tập đoàn này đạt 5.603,4 tỷ đồng tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu từ bán than nhiệt, than cốc, quặng sắt chiếm tỷ trọng lớn.

Mặc dù doanh thu cao nhưng do đặc điểm ngành nghề kinh doanh, lợi nhuận gộp của tập đoàn này trong 9 tháng đầu năm 2023 chỉ ở mức 345,6 tỷ đồng, tăng 8,5%. Ngoài ra, do tăng mạnh các khoản chi phí bán hàng, chi phí tài chính, lãi vay nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 84,5 tỷ đồng, giảm 45,5% so với cùng kỳ năm trước đó.

Số liệu tài chính cũng tiết lộ danh mục khách hàng lớn của đơn vị này. Tại thời điểm cuối quý III/2023, tập đoàn này có khoản thu ngắn hạn 652,6 tỷ đồng đối với Chi nhánh Phát điện dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 128 tỷ đồng với Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, 61,9 tỷ đồng với Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên.