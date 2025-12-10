Bán sớm cổ phiếu Vingroup, quỹ Hàn Quốc “thất thoát” 38.000 tỷ đồng

“Tiếc nuối” nhất có lẽ là quỹ đầu tư Hàn Quốc SK Group. Sau 6 năm gắn bó, SK Group đã bán ra khoản đầu tư tại Vingroup ngay thời điểm chân sóng, trước khi cổ phiếu VIC bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh nhất trong lịch sử.

Theo báo cáo bán niên 2025 vừa công bố, công ty con là SK Investment Vina II Pte. Ltd ghi nhận đã bán toàn bộ cổ phiếu Vingroup (mã VIC) vào ngày 5/8. Phiên thoái vốn này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC tăng mạnh 5,7% lên 117.500 đồng/cổ phiếu.

Không phải là lần đầu SK giảm sở hữu tại Vingroup. Từ 16/1 đến 14/2, SK Investment Vina II cũng đã bán hơn 50,8 triệu cổ phiếu VIC nhằm tái cơ cấu danh mục. Thời điểm đó, cổ phiếu VIC chỉ giao dịch quanh 40.000 đồng/cổ phiếu.

Ngay sau khi Vingroup tăng vốn, cổ phiếu liên tục tăng mạnh, hiện vào mức 160.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu VIC liên tục tăng, là "tâm điểm" thị trường thời gian gần đây (Ảnh: VNDStocks).

So với mức giá SK thoái vốn đầu năm, VIC hiện đã tăng gấp 8 lần. Điều này đồng nghĩa tập đoàn Hàn Quốc đã “thất thoát” khoảng 38.000 tỷ đồng.

Với mức tăng 700% từ đầu năm, VIC hiện là cổ phiếu tăng mạnh nhất VN30 và thuộc nhóm dẫn đầu toàn thị trường.

Vốn hóa Vingroup hiện đạt 1,233 triệu tỷ đồng - gấp 2,5 lần đơn vị số 2 là Vietcombank. Giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt 28 tỷ USD, bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng - cũng vào top 5 người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản 54.600 tỷ đồng (khoảng 2,1 tỷ USD).