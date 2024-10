Bán hơn 44.000 ô tô VinFast, Vingroup lập kỷ lục mới về doanh thu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 vừa được Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) phát hành, quý vừa rồi, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mang về 62.850 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng mạnh 31% so với cùng kỳ, thiết lập một mức kỷ lục mới.

Với việc giá vốn tăng 37,5% lên 49.777 tỷ đồng, lãi gộp trong kỳ còn 13.074 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp điều chỉnh từ mức 24,5% xuống 20,8%, vẫn ở mức cao.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt hơn 553% lên 8.572 tỷ đồng, đồng thời chi phí tài chính giảm hơn 7% còn 7.603 tỷ đồng (trong đó chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu là 5.608 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ).

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7% còn 3.511 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ngược lại tăng mạnh 60% lên 5.158 tỷ đồng. Kết quả, công ty vẫn lãi thuần 5.590 tỷ đồng, đảo ngược kết quả lỗ thuần 2.144 tỷ đồng của cùng kỳ.

Khép lại quý III, Vingroup báo lãi sau thuế 2.015 tỷ đồng, tăng vọt 255% tương ứng gấp gần 3,6% cùng kỳ. Trong đó, lãi ròng của công ty mẹ là 5.295 tỷ đồng; lỗ của cổ đông không kiểm soát là 3.280 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong quý III, phần lớn doanh thu thuần của Vingroup vẫn đến từ mảng bất động sản.

Trong số gần 62.900 tỷ đồng doanh thu thuần quý III của tập đoàn thì doanh thu chuyển nhượng bất động sản đã đóng góp tới 38.929 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan giảm mạnh 98% còn 356 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan đạt 2.552 tỷ đồng, tăng hơn 7%.

Doanh thu hoạt động sản xuất ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, mang về cho Vingoup 14.082 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ.

Trong giao dịch với các bên liên quan, tập đoàn có khoản phải thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đối với Công ty GSM (đơn vị vận hành Xanh SM) số tiền 2.537 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 126.916 tỷ đồng, bằng 95% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái, lên mức 4.069 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản đạt 791.474 tỷ đồng, tăng 18,5% so với 31/12/2023. Tiền và các khoản tương đương tiền lên tới 27.040 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có 6.425 tỷ đồng giá trị đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn ở ngân hàng.

Tài sản ngắn hạn tại ngày 30/9 là 423.991 tỷ đồng, tăng gần 80.500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho là 128.230 tỷ đồng, tăng hơn 35.600 tỷ đồng.

Vingroup cho biết, trong 9 tháng qua, VinFast đã bàn giao 44.260 ô tô điện, đánh dấu mức tăng trưởng 108% so với cùng kỳ. Riêng trong quý III, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giao 21.912 xe, tăng 66% so với quý II và 116% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu của VinFast là giao 80.000 xe trong năm, riêng mẫu VF 3 tối thiểu là 20.000 chiếc.