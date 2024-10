Nắm trong tay 87 trung tâm thương mại, Vincom kinh doanh thế nào?

Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với tổng doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 2.077,7 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Vincom cho biết, trong quý III vừa qua, doanh thu từ hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại của đơn vị này ổn định ở mức 1.983 tỷ đồng so với cùng kỳ và tăng 2,2% so với quý II.

Kết quả này nhờ vào việc tiếp tục cải thiện tỷ lệ lấp đầy của các trung tâm thương mại hiện hữu và thành công trong việc khai trương các trung tâm thương mại mới với tỷ lệ lấp đầy từ 93% lên 98%.

Ở mảng bất động sản thương mại để bán, do đã bàn giao phần lớn dự án Đông Hà Quảng Trị trong năm 2023, phần doanh thu từ dự án này không còn nhiều dẫn tới doanh thu mảng bất động sản giảm.

Mặc dù giá vốn giảm 39% so với cùng kỳ, lãi gộp của Vincom trong kỳ vừa rồi vẫn thấp hơn 36%, đạt 1.089,3 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện nhẹ từ mức 51% của cùng kỳ lên 52,4%.

Trong quý III, chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng gấp 3,2 lần lên 243,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 60% lên 170,4 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng giảm 58% còn 77,2 tỷ đồng. Lãi sau thuế theo đó về dưới mốc 1.000 tỷ đồng, đạt 906,4 tỷ đồng trong quý III, giảm 31% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của Vincom, chi phí tài chính tăng chủ yếu do phát sinh thêm khoản vay với giá trị khoảng 75 triệu USD trong quý IV/2023 và chi phí trả cho một đối tác theo hợp động hợp tác kinh doanh. Chi phí bán hàng giảm chủ yếu do giảm chi phí liên quan đến hoạt động bán bất động sản; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng chủ yếu do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi…

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần 6.811 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và đạt 72% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.010,4 tỷ đồng, bằng 90% kết quả quý III/2023, tương ứng 68% kế hoạch.

Tại ngày 30/9, Vincom có 53.174,9 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 5.521 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 2.552,9 tỷ đồng lên 12.589,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, tài sản ngắn hạn khác ghi nhận tăng 2.899 tỷ đồng lên 5.414,4 tỷ đồng.

Công ty cho hay, cuối kỳ, công ty đã thu hồi khoản cho vay 2.350 tỷ đồng từ các bên liên quan. Số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 4.885 tỷ đồng, con số này được phía Vincom đánh giá là "phù hợp với nhu cầu đầu tư mở rộng trong tương lai". Vốn chủ sở hữu tăng 3.010 tỷ đồng lên 40.837 tỷ đồng.